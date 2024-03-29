Yunus Emre'nin sözleri şoke etti: Havalimanında seni bekliyor… Karısı 'Aleyna'dan uzak dur' demişti!

Kaynak: Haber Merkezi
Yunus Emre'nin sözleri şoke etti: Havalimanında seni bekliyor… Karısı 'Aleyna'dan uzak dur' demişti!
Yunus Emre'nin karısı 'Aleyna'dan uzak dur' dediği biliniyor. Aleyna eleme adayı olunca Yunus Emre'nin sözleri şoke etti.

Survivor All Star yarışmasında sıkça ceza alan ve Aleyna ile yakın ilişkisiyle dikkat çeken Yunus Emre, eşi Beria'nın rahatsızlığına rağmen bu yakınlığını sürdürüyor.

Beria'nın "Aleyna'dan uzak dur" uyarısına rağmen, Yunus Emre'nin Aleyna ile şakalaşmaları ve samimi davranışları devam ediyor.

Yarışmanın son bölümünde Aleyna'nın eleme adayı olmasıyla, Yunus Emre'nin “Hadi bak havalimanında Beria bekliyor” şeklindeki sözleri şaşkınlık yarattı ve sosyal medyada hızla yayıldı.

Yarışmanın kritik anında Aleyna'nın eleme potasına girmesiyle, Yunus Emre'nin onun hakkında yaptığı yorumlar büyük yankı uyandırdı.

Aleyna düello sırasında mücadele ederken, Yunus Emre'nin "Görüşürüz, Beria seni havalimanında bekliyor olacak" şeklindeki alaycı sözleri ve kahkahaları ortamı gerdi.

Bu durum, izleyiciler arasında şaşkınlık yarattı ve Yunus Emre'nin bu ifadeleri, çok geçmeden sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

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