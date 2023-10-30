Yunus adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Yunus isminin anlamını araştırıyor. Peki, Yunus ne demek? Yunus isminin anlamı nedir?

YUNUS NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Yunus ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Bir peygamber adıdır.

- Bir takımyıldızının adı.

- Ilık ve sıcak denizlerde yaşayan etçil memeli hayvan.

- Bal damlası.

YUNUS İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Yunus ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Yunus adını koymak caizdir.