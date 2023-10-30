Yunus ne demek? Yunus isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Yunus son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Yunus ne demek? Yunus isminin anlamı nedir?

KAYNAK: Haber Merkezi
Yunus ne demek? Yunus isminin anlamı nedir?

Yunus adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Yunus isminin anlamını araştırıyor. Peki, Yunus ne demek? Yunus isminin anlamı nedir?

YUNUS NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Yunus ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Bir peygamber adıdır.

- Bir takımyıldızının adı.

- Ilık ve sıcak denizlerde yaşayan etçil memeli hayvan.

- Bal damlası.

YUNUS İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Yunus ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Yunus adını koymak caizdir.

Öne Çıkanlar
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Epik bir aile trajedisi
Epik bir aile trajedisi
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
Son Haberler
Altına zam mı geldi? 30 Ekim çeyrek gram altın ne kadar kaç TL? Gündem
Altına zam mı geldi? 30 Ekim çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Fenerbahçe basketbol takımının maskotundan zeybek oyunu Video
Fenerbahçe basketbol takımının maskotundan zeybek oyunu
Hahambaşı'nın Erdoğan'a sarılması gündem oldu. Herkes o 34 saniyeyi konuştu Gündem
Hahambaşı'nın Erdoğan'a sarılması gündem oldu. Herkes o 34 saniyeyi konuştu
Yolcu otobüsü bariyere çarptı. Yaralılar var Yaşam
Yolcu otobüsü bariyere çarptı. Yaralılar var
Bankacılık sektörünün büyüklüğü 21 trilyona ulaştı Ekonomi
Bankacılık sektörünün büyüklüğü 21 trilyona ulaştı
40 meslek için erken emeklilik piyangosu! SGK tek tek açıkladı Ekonomi
40 meslek için erken emeklilik piyangosu! SGK tek tek açıkladı
Hadise Atatürk’ün kıyafetleriyle sahneye çıktı Magazin
Hadise Atatürk’ün kıyafetleriyle sahneye çıktı