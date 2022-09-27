27 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hizmetli kadrosundaki Menzilci hastane müdürü oldu. Yurt dışı tazminatı alsın diye Afrin Devlet Hastanesi'ne görevlendir

Hizmetli kadrosundaki Menzilci hastane müdürü oldu. Yurt dışı tazminatı alsın diye Afrin Devlet Hastanesi'ne görevlendirildi

Türkiye’nin kontrolünde bulunan Afrin’de açılan hastanedeki görevlendirmeler ile ilgili yeni skandallar ortaya çıktı.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 11:23
Takip Et

Yurt dışı tazminatı alsın diye Afrin Devlet Hastanesi'ne görevlendirildi. Hizmetli kadrosundaki Menzilci hastane müdürü oldu

Hizmetli kadrosundaki Menzilci hastane müdürü oldu. Yurt dışı tazminatı alsın diye Afrin Devlet Hastanesi'ne görevlendirildi
+
Aa
-

Fatih Ergin-Özel Haber / YENİÇAĞ

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nün iktidara yakın Sağlık-Sen yöneticileri ile birlikte, söz konusu sendikaya üye personelin “yurt dışı tazminat” alabilmesi için yaptığı görevlendirmeler pes dedirtti.

Hatay’ın Kırıkhan İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde şoför olan Şerif Demir’in kendi çalıştığı kurumda şoför ihtiyacı olduğu halde yurt dışı tazminat alması için Afrin Devlet Hastanesi’ne özel kalem müdürü olarak atanmasının ardından bir skandal atama daha ortaya çıktı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görev yapan Abdulkadir Sural’ın hizmetli kadrosunda bulunmasına rağmen Afrin Devlet Hastanesi’ne müdür yapıldığı öğrenildi.

İktidara yakın Sağlık-Sen’in temsilcisi olduğu ortaya çıkan Sural’ın daha önce sahte lise diploması iddiasıyla soruşturma geçirdiği ve soruşturmanın örtbas edildiği belirtildi.

Sural’ın Menzil tarikatına yakın olduğu ifade edildi.

MENZİLCİ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ’DEN PERSONELE TARİKAT BASKISI

Diğer yandan edinilen bilgilere göre, yandaş sendikaya üye personelin yurt dışı tazminatı alabilmesi için Sağlık – Sen yöneticileri ile birlikte özel görevlendirmeler yapan Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat’ın Menzil tarikatına mensup olduğu ve personellere Menzilci olmaları için baskı yaptığı iddia edildi.

TÜRKİYE’DE TIP FAKÜLTESİNİ KAZANAMADI, AFRİN’E BAŞHEKİM YAPILDI

Yeniçağ’ın konuyla ilgili yaptığı ilk haberde, Türkiye’de tıp fakültesini kazanamayan bir doktorun, Ukrayna’da tıp okuyarak Türkiye’ye geldiği, Hatay Kırıkhan’a atanan söz konusu doktorun, atandığı gibi herhangi bir tecrübesi olmadan Afrin Devlet Hastanesine başhekim olarak görevlendirmeye gittiği aktarılmıştı.

İktidara yakın Sağlık-Sen sendikasına üye olduğu öne sürülen söz konusu başhekimin de Menzil tarikatına mensup olduğu iddia edildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Halil İbrahim aksoy
27.09.2022 11:24
Sofi Allah var  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
1
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
2
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿Doları euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir dolarda kötü haberi açıkladı. Haberi alanlar Kapalıçarşı'da dolar toplamaya başladı
3
﻿Doları euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir dolarda kötü haberi açıkladı. Haberi alanlar Kapalıçarşı'da dolar toplamaya başladı
﻿Doları euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir dolarda kötü haberi açıkladı. Haberi alanlar Kapalıçarşı'da dolar toplamaya başladı
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
4
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
5
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
6
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
7
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
﻿Bursa'da uçurum kenarında esrarengiz olay. Ambulanslar sevk edildi
﻿Bursa'da uçurum kenarında esrarengiz olay. Ambulanslar sevk edildi
﻿Bursa'da uçurum kenarında esrarengiz olay. Ambulanslar sevk edildi
﻿Bursa'da silahı kurcalarken kazara kuzenini öldürdüğü iddia edilen çocuk serbest bırakıldı
﻿Bursa'da silahı kurcalarken kazara kuzenini öldürdüğü iddia edilen çocuk serbest bırakıldı
﻿Bursa'da silahı kurcalarken kazara kuzenini öldürdüğü iddia edilen çocuk serbest bırakıldı
﻿Z kuşağının intikamı böyle oldu. Davutoğlu kabul etmeyince bandı dinlettiler
﻿Z kuşağının intikamı böyle oldu. Davutoğlu kabul etmeyince bandı dinlettiler
﻿Z kuşağının intikamı böyle oldu. Davutoğlu kabul etmeyince bandı dinlettiler
﻿TOKİ, 26 ilde 365 arsayı açık artırmayla satacak
﻿TOKİ, 26 ilde 365 arsayı açık artırmayla satacak
﻿TOKİ, 26 ilde 365 arsayı açık artırmayla satacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.