Hizmetli kadrosundaki Menzilci hastane müdürü oldu. Yurt dışı tazminatı alsın diye Afrin Devlet Hastanesi'ne görevlendirildi

Fatih Ergin-Özel Haber / YENİÇAĞ

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nün iktidara yakın Sağlık-Sen yöneticileri ile birlikte, söz konusu sendikaya üye personelin “yurt dışı tazminat” alabilmesi için yaptığı görevlendirmeler pes dedirtti.

Hatay’ın Kırıkhan İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde şoför olan Şerif Demir’in kendi çalıştığı kurumda şoför ihtiyacı olduğu halde yurt dışı tazminat alması için Afrin Devlet Hastanesi’ne özel kalem müdürü olarak atanmasının ardından bir skandal atama daha ortaya çıktı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görev yapan Abdulkadir Sural’ın hizmetli kadrosunda bulunmasına rağmen Afrin Devlet Hastanesi’ne müdür yapıldığı öğrenildi.

İktidara yakın Sağlık-Sen’in temsilcisi olduğu ortaya çıkan Sural’ın daha önce sahte lise diploması iddiasıyla soruşturma geçirdiği ve soruşturmanın örtbas edildiği belirtildi.

Sural’ın Menzil tarikatına yakın olduğu ifade edildi.

MENZİLCİ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ’DEN PERSONELE TARİKAT BASKISI

Diğer yandan edinilen bilgilere göre, yandaş sendikaya üye personelin yurt dışı tazminatı alabilmesi için Sağlık – Sen yöneticileri ile birlikte özel görevlendirmeler yapan Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat’ın Menzil tarikatına mensup olduğu ve personellere Menzilci olmaları için baskı yaptığı iddia edildi.

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Yeniçağ’ın konuyla ilgili yaptığı ilk haberde, Türkiye’de tıp fakültesini kazanamayan bir doktorun, Ukrayna’da tıp okuyarak Türkiye’ye geldiği, Hatay Kırıkhan’a atanan söz konusu doktorun, atandığı gibi herhangi bir tecrübesi olmadan Afrin Devlet Hastanesine başhekim olarak görevlendirmeye gittiği aktarılmıştı.

İktidara yakın Sağlık-Sen sendikasına üye olduğu öne sürülen söz konusu başhekimin de Menzil tarikatına mensup olduğu iddia edildi.