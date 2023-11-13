Nepal’in TikTok’u yasaklama kararı, hükümetin sosyal medya platformlarının işleyişine ilişkin yeni bir yönergenin yürürlüğe girmesinden sonra geldi.

Nepal’deki yönergeye göre sosyal medya platformlarına sahip şirketlerin ülkede irtibat ofis açması veya yetkili bir kişi ataması ve söz konusu sosyal medya platformunu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı’na kaydettirmesi gerekiyor. Yönergenin yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde bu şartları sağlamayan sosyal medya platformu yasaklanıyor.

“SOSYAL YAPIYA ZARAR”

Nepal hükümeti, TikTok’u yasaklama kararını, platformun “ülkedeki sosyal yapıya zarar verdiği” gerekçesiyle aldı. Hükümetten yapılan açıklamada, “İfade özgürlüğü temel bir hak olmasına rağmen toplumun büyük bir kesiminin, TikTok’un nefret söylemine teşvik ettiğine inandığı” ve son 4 yıl içinde platformda 1647 siber suç vakasının raporlandığı kaydedildi.