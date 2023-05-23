Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye getirilmeye başlandı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışında kullanılar oylar diplomatik kuryeler eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getiriliyor.

Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye getirilmeye başlandı

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından, yurt dışında kullanılan oylar diplomatik kuryeler eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirilmeye başlandı.

Yurt dışında yaşayan seçmenler için 20 Mayıs'ta başlayan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması devam ederken, muhafaza altına alınan seçim dokümanları ve zarflar diplomatik kuryeler eşliğinde İstanbul'a gönderilmeye başlandı.

Yurt dışından tarifeli uçaklarıyla getirilen oylar İstanbul Havalimanı'nda kurulan ve 7 kilitli kapının bulunduğu odada muhafaza ediliyor.

Yurt dışından kullanılan oyların Türkiye'ye getirilişi cumartesi gününe kadar sürecek.

İstanbul Havalimanı'na muhafaza edilen oylar daha sonra kara yoluyla Ankara'ya gönderilecek.

Öte yandan yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere tüm gümrük kapılarında 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'a kadar oy kullanabilecek

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