Yurt dışında ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurtdışında ve gümrüklerde oy kullanan toplam seçmen sayısının toplam 1 milyon 488 bin 842 olduğunu açıkladı.

BİR BUÇUK MİLYONA YAKIN OY KULLANILDI

YSK'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel seçimleri için yurt dışında 1 milyon 387 bin 945, gümrüklerde ise 100 bin 897 olmak üzere toplam 1 milyon 488 bin 842 seçmen oy kullandı.

Oy verme işlemleri 9 Mayıs'a yurt dışı temsilciliklerde devam edecek. Gümrüklerde oy kullanımı ise 14 Mayıs saat 17.00'de sona erecek.