Yurt dışında ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı açıklandı

YSK, yurt dışındaki seçmenlerin kullandığı oy sayısını açıkladı.

Yurt dışında ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurtdışında ve gümrüklerde oy kullanan toplam seçmen sayısının toplam 1 milyon 488 bin 842 olduğunu açıkladı.

BİR BUÇUK MİLYONA YAKIN OY KULLANILDI

YSK'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel seçimleri için yurt dışında 1 milyon 387 bin 945, gümrüklerde ise 100 bin 897 olmak üzere toplam 1 milyon 488 bin 842 seçmen oy kullandı.

Oy verme işlemleri 9 Mayıs'a yurt dışı temsilciliklerde devam edecek. Gümrüklerde oy kullanımı ise 14 Mayıs saat 17.00'de sona erecek.

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