Yurtdışı ve gümrük kapılarındaki oy verme işleminde son durum açıklandı

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 13'üncü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri devam ediyor.

YSK KULLANILAN OY SAYISINI AÇIKLADI

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 74 ülkedeki 177 yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.

Yurtdışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında kullanılan oy sayısı açıklandı.

Yurt dışındaki seçmenlerden 737 bin 439'u yurt dışı temsilciliklerde, 60 bin 402'si gümrük kapılarında olmak üzere toplam 797 bin 841'i oy kullandı.

YURT DIŞI SEÇMEN NE ZAMANA KADAR OY KULLANABİLECEK?

YSK, sayfasında yayımlanan ilana göre, yurt dışı seçmen, 74 ülkedeki 177 temsilcilikte 9 Mayıs'a kadar oy kullanma işlemi yapabilecek.

Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek.