Yurtta yemekten sonra rahatsızlanan öğrenci sayısı 132'ye çıktı

Yalova'nın Termal ilçesinde, KYK'ya bağlı Akça Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda yemekten sonra rahatsızlanan 36 öğrenci, hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: DHA
Yurtta yemekten sonra rahatsızlanan öğrenci sayısı 132'ye çıktı

Valilik, olayla ilgili inceleme başlattı.

Termal ilçesinde, 1345 kız öğrencinin kaldığı KYK'ya bağlı kız öğrenci yurdunda bugün öğle yemeğinden sonra bazı öğrencilerde karın ağrısı ve ishal şikayetleri görülmeye başlandı. Rahatsızlanan 36 öğrenci, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, öğrencilerin yediği yemekten numune alındı.

Yalova Valiliği de olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:
"İlimizde bulunan Gençlik Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü'ne bağlı 2 bin 90 öğrenci kapasiteli Akça Hatun Öğrenci Yurdu'nda konaklayan öğrencilerimiz 06.11.2023 tarihinde karın ağrısı ve ishal şikayetiyle, yurt idaresine müracaat bulunmuştur. Bunun üzerine ivedilikle öğrencilerimiz hastaneye sevk edilmiştir. Tedavi altına alınan öğrencilerimizin genel durumları iyi olup, tedavileri tamamlanan öğrencilerimiz taburcu edilmektedir. Konuyla ilgili valiliğimizce de gerekli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

SAYI 132'YE YÜKSELDİ, HEPSİ TABURCU EDİLDİ

Yalova'nın Termal ilçesinde, KYK'ya bağlı Akça Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda akşam yemeğinin ardından karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle rahatsızlanan 36 kız öğrenci, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne müracaat etti. Yalova Valiliği'nin açıklamasına göre; hastaneye başvuran öğrenci sayısı 36'dan 132'ye yükseldi. Tedaviye alınan öğrencilerin genel durumunun iyi olduğu, 132 kız öğrencinin de taburcu edildiği öğrenildi.

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