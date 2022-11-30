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Yürüyen merdivenle imtihan. Defalarca düştüler

Bir AVM içerisinde olduğu düşünülen yürüyen merdivenlere binmek isteyen iki kadın dengede duramayıp defalarca düştü.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 08:46
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Yürüyen merdivenlerden defalarca düşen iki kadın sosyal medyada viral oldu

Yürüyen merdivenle imtihan. Defalarca düştüler
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İki kadının yürüyen merdivenlere binmeye çalıştığı ancak ayakta dengeyi sağlayamayarak oldukları yerde düştüğü hatta takla attığı görüntüler sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Görüntülerde iki kadının yürüyen merdivene bindiği ve bir süre sonra ikisinin de dengesini kaybederek sırt üstü yürüyen merdivene düştüğü görüldü. 

Düştükten sonra toparlanamayan iki kadın birkaç kez daha düşerek takla attı. Kadınların yaşadıkları zor anlar AVM olduğu düşünülen yerin güvenlik kameralarına yansıdı. Zor durumda olduğu düşünülen kadınları gören çevredeki vatandaşlar olaya müdahale ederek iki kadını yürüyen merdivenden kurtardı.

O anlar sosyal medyada binlerce kez izlendi.

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