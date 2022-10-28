Metronun yürüyen merdivenindeki at görenleri şaşkına çevirdi. Allah'tan metronun asansörüne binmedi

İzmir'in Konak ilçesinde, Hilal Metro İstasyonu’nun yaya üst geçidindeki yürüyen merdivenlerde sahibiyle birlikte yürüyen at görenleri şaşkına çevirdi.

İzmir Çevirme Radar adlı sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Vatandaşlar, "Çok şükür başka ülkeye kaptırmadık, iyi ki asansöre binmemiş. bir ögrenci bir at" gibi esprili yorumlar yaptı.