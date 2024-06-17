Yüz binlerce sığınmacı alan ülke çete savaşlarının merkezi oldu

Suriye ve Afganistan gibi Arap ülkeleri başta olmak üzere gelen sığınmacı ve kaçaklar sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da büyük sorunlara neden oluyor. Dünyada refah seviyesi en yüksek olan ülkelerden biri olan İsveç’in bile başı sığınmacılarla dertte. Ülkede yaklaşık 20 yıl önce suç oranı sıfıra yakınken artık başkent Stockholm’de sığınmacıların oluşturduğu sokak çeteleri dehşet saçıyor.

Başkent Stockholm’de ateşli silahlarla işlenen cinayetlerin sayısı Londra’ya kıyasla 25 kat arttı.

KÜÇÜK ÇOCUKLAR BİLE ÇETELERE KATILIYOR

Başkent Stockholm’ün dışında yaşayan göçmenlerin oluşturduğu çetelere küçük yaşta çocukların bile katıldığı öğrenildi. İsveç’te 12-13 yaşında çocukların bile otomatik silahlarla yakalandığı öğrenilirken, küçük çocukların sokak köşelerinde gözcülük yaptığı belirtiliyor.

Bir süre önce 15 yaşında bir çocuğun para karşılığı tetikçilik yaptığı ortaya çıktı. İsveç yasalarına göre 15 yaşında bir çocuk cinayetten en fazla 4 yıl ceza alıyor.

ULUSLARARASI UYUŞTURUCU TİCARETİ AĞININ İÇİNDELER

İsveç basınına yansıyan bilgilere göre, sığınmacıların ve göçmenlerin oluşturduğu çetelerin bazılarının uluslararası uyuşturucu ticareti ağının bir parçası konumunda. Bu çeteler, İspanya’dan İngiltere’ye kadar uzanan bir yasa dışı ticaret ağının parçası olarak göze çarpıyor.

Uyuşturucu ticareti ve kişisel meselelerin ülkeyi kana bulayan çete savaşlarına zemin hazırladığı belirtiliyor. Uzmanlar, sığınmacıların ve göçmenlerin ‘dışlanmışlık’ duygusuyla hareket ederek çevrelerini kana buladığını belirtiyor. Öte yandan İsveçli suç uzmanları mevcut yasaların çetelere karşı mücadelede yetersiz kaldığının altını çiziyor.

YÜZLERCE SALDIRI VE PATLAMA YAŞANDI

Açıklanan verilere göre, İsveç’te 2023 yılında meydana gelen 363 silahlı saldırıda 53 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan 149 bombalı saldırı ve patlamada da hayatını kaybedenlerin büyük bir çoğunluğunu masum siviller oluşturdu.

5 İSVEÇLİDEN 1’İ YURT DIŞINDA DOĞDU

Yapılan araştırmalara göre her 5 İsveçliden birinin yurt dışında doğdu. Bu rakam nüfusun 2,2 milyonluk kısmına tekabül ediyor. Öte yandan İsveç 2015 yılında çoğunluğu Suriye, Afganistan ve Irak’tan olmak üzere 163 bin sığınmacıyı kabul etti.

SINIRDIŞI ETME KARARI ALDILAR

İsveç yönetimi, geçen yıl aldığı bir karar ile çetelere karışan sığınmacıları hüküm giymemiş bile olsa sınır dışı edecek. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, çetelerin ülkeyi kana bulamasının nedeni sorumsuz göç politikalarını göstermişti.