Yüzde 250’lik yemek zammına protesto. Öğrencinin günlük yemek masrafı burs ücretinin üstüne çıktı

Artan enflasyon ve ekonomik krizin altında ezilen üniversite öğrencileri, barınma, yiyecek gibi birçok temel ihtiyacını karşılamakta zorluklar yaşamaya devam ediyor.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü, yeni akademik yıl öncesi üniversite içindeki yemekhanelerde yemek ücretlerine zam yapacağını açıklamıştı. Üniversitenin aldığı zam kararıyla birlikte geçen yıl 6,5 lira olan yemek ücreti 20 TL'ye yükseldi.

“YEMEK ÜCRETLERİNE YAPILAN ZAMLARI PROTESTO EDİYORUZ”

Ege Üniversitesi'nin yemek ücretlerine yaptığı yüzde 250'lik artışa tepki gösteren üniversite öğrencileri “Yemek ücretlerine yapılan zamları protesto ediyoruz” diyerek yemekhanelerde çatal ve kaşıkları bir dakika boyunca masalara vurdu.

EKONOMİNİN FATURASI ÖĞRENCİLERE KESİLİYOR

Zamlar sebebiyle temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamanın zor olduğunu dile getiren öğrenciler, yapılan zamla ekonominin faturasının öğrencilere kesildiğini belirterek, bir öğrencinin günlük 3 öğün yemek masrafının verilen burs ücretinin üstüne çıktığını dile getir