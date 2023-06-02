Yüzlerce çocuk bu oyunu oynayınca hayatını kaybetti. Ölümcül ölüm

Sosyal medyada ''Blackout Challenge'' adlı akım nedeniyle 1385 çocuk hayatını kaybetti. Bir anne, Youtube ve TikTok'taki içerikler konusunda uyarılarda bulundu.

Yüzlerce çocuk bu oyunu oynayınca hayatını kaybetti. Ölümcül ölüm

"Mavi Balina" ve "Momo" oyunlarından sonra "Blackout Challenge" (Bayılma Oyunu) dünyayı alarma geçirdi. ABD'de, sosyal medyada yer alan Bayılma Oyunu isimli içerik nedeniyle çocuğunu kaybeden annelerden biri olan Annie McGrath, YouTube'daki içerikler konusunda ebeveynleri uyardı.

"ÇOK GEÇ OLANA KADAR BİR ŞEYLERİN TERS GİTTİĞİNİ BİLMİYORDUM"

YouTube'da seyrettiği nefes tutma oyunu yüzünden 2018 yılında, 13 yaşındaki oğlu Griffin'i kaybeden McGrath, ABD'de kamu bağışlarıyla desteklenen yayın kuruluşu NPR'a yaptığı açıklamada, "Çok geç olana kadar bir şeylerin ters gittiğini bilmiyordum" dedi.

Wisconsin eyaletinin Madison kentinde yaşayan anne, oğlunun kurbanı olduğu nefes tutma oyunu hakkında, "Zorluklar olduğunu duymuştuk. Ama ölümcül olanların olduğunu hiç bilmiyordum" dedi.

BLACKOUT CHALLENGE (BAYILMA OYUNU) NEDİR?

"Blackout Challenge" bayılma oyunu, boğulma oyunu (choking game) gibi isimlerle anılıyor. Bu oyunu oynayanların bir süreliğine nefeslerini keserek kendinden geçmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Oyuna katılanlar, ikinci bir kişinin yardımıyla ya da kemer, halat, kablo gibi malzemelerle kendi kendilerine boğazlarına baskı uygulayarak beyne oksijen akışını bir süreliğine durduruyor. Oyunun aşamaları ilerledikçe bu süre gittikçe artıyor. Genellikle yaşı küçük çocukların oynadığı bu oyunun ölümcül sorunları oluyor. Sosyal medya ve internette çevrimiçi oynanan bu oyun nedeniyle bugüne kadar 1385 çocuğun hayatını kaybettiği, çocukların ezici çoğunluğunun ise ABD ve batı Avrupa ülkelerinde olduğu görüldü.

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