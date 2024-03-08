Yüzlerce erkek meydanın tam ortasında kadını taciz etti. Aman dikkat! Kadınlar sakın oraya gitmeyin

Hindistan'ı gezmek isteyen bir kadın turist ülkeye gelince gördüğü muamele karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Ülkenin en işlek meydanlarından birini keşfetmeye çalışan kadın turist, etrafında biriken erkek topluluğu karşısında ilk olarak ne olduğunu anlayamadan iletişim kurmaya çalıştı.

Erkeklerin fotoğraf çekilmek istediğini anlayan kadın buna izin verince iş çığırından çıktı.

YÜZLERCE ERKEK TARAFINDAN TACİZE UĞRADI

Basit bir selfie çekilmekle başlayan olay bir anda etrafı kaplayan yüzlerce erkek sebebiyle tacize dönüştü.

Diğer taraftan Pakistan'ın Lahor kentinde bir kadın sosyal medya fenomenine saldıran bir grup erkeğin görüntüleri yayılmaya başladı.

TikTok fenomeni kadın Pakistan'ın bağımsızlık günü için video çektiği sırada etrafı bir grup erkek tarafından saldırıya uğradı. O anlarda ne yapacağını bilemeyen kadın çevresinden yardım istemeye geldi.

Yaklaşık 400 erkek genç kadına saldırırken onu önce havaya doğru fırladı. Kıyafetlerini yırtarak çıplak kalan bedenine dokunmaya başladılar. Görüntüler tepki topladı.