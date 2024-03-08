Yüzlerce erkek meydanın tam ortasında kadını taciz etti. Aman dikkat! Kadınlar sakın oraya gitmeyin

Ufuk Cingöz
Yüzlerce erkek meydanın tam ortasında kadını taciz etti. Aman dikkat! Kadınlar sakın oraya gitmeyin
Hindistan'da bir grup erkek, turist bir kadının etrafını sardı. Her şeyden habersiz kendisiyle fotoğraf çekilenlerin arasında kalan kadın, bir anda etrafındaki erkek sayısının artmasıyla durumdan rahatsız olmaya başladı. Yüzlerce erkek tarafından taciz edildi.

Hindistan'ı gezmek isteyen bir kadın turist ülkeye gelince gördüğü muamele karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Ülkenin en işlek meydanlarından birini keşfetmeye çalışan kadın turist, etrafında biriken erkek topluluğu karşısında ilk olarak ne olduğunu anlayamadan iletişim kurmaya çalıştı.

Erkeklerin fotoğraf çekilmek istediğini anlayan kadın buna izin verince iş çığırından çıktı.

YÜZLERCE ERKEK TARAFINDAN TACİZE UĞRADI

Basit bir selfie çekilmekle başlayan olay bir anda etrafı kaplayan yüzlerce erkek sebebiyle tacize dönüştü.

rtytth.png

reg.png r.png

Diğer taraftan Pakistan'ın Lahor kentinde bir kadın sosyal medya fenomenine saldıran bir grup erkeğin görüntüleri yayılmaya başladı.

TikTok fenomeni kadın Pakistan'ın bağımsızlık günü için video çektiği sırada etrafı bir grup erkek tarafından saldırıya uğradı. O anlarda ne yapacağını bilemeyen kadın çevresinden yardım istemeye geldi.

er.png

Yaklaşık 400 erkek genç kadına saldırırken onu önce havaya doğru fırladı. Kıyafetlerini yırtarak çıplak kalan bedenine dokunmaya başladılar. Görüntüler tepki topladı.

es.png

Son Haberler
Seçil Erzan üçüncü kez hâkim karşısında Gündem
Seçil Erzan üçüncü kez hâkim karşısında
Altın fiyatlarındaki yükselişinin sebebi belli oldu. Kapalıçarşı tıklım tıklım Ekonomi
Altın fiyatlarındaki yükselişinin sebebi belli oldu. Kapalıçarşı tıklım tıklım
Trabzonspor'da sürpriz gelişme. 3.5'ar yıllık sözleşme imzalandı Spor
Trabzonspor'da sürpriz gelişme. 3.5'ar yıllık sözleşme imzalandı
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
Osmanlı'da ayaklanan kadınlar ne istemişti? Sedat Kaya açıkladı. Paşayı nasıl dize getirdiler? Gündem
Osmanlı'da ayaklanan kadınlar ne istemişti? Sedat Kaya açıkladı. Paşayı nasıl dize getirdiler?
Asya borsaları Powell sonrası yükselişte Ekonomi
Asya borsaları Powell sonrası yükselişte
Oğuzhan Uğur’un programında İmamoğlu’yla seyirci arasında terörist tartışması Gündem
Oğuzhan Uğur’un programında İmamoğlu’yla seyirci arasında terörist tartışması