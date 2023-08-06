Yüzlerce insan akın akın akbelen'e gidiyor. Tolga çandar ikizköylülere sazıyla destek verdi.

Akbelen’de direniş sürüyor. Yüzbinlerce insan el ele sloganlarla Akbelen’e yürürken, Akbelen’deki direnişe katılanlar diğer vatandaşları da Akbelen’e çağırdı. “Vatanını yurdunu ormanlarını seven buraya gelsin.”

Yüzlerce insan akın akın akbelen'e gidiyor. Tolga çandar ikizköylülere sazıyla destek verdi.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda, Limak Holding ve IC Holding ortaklığındaki YK Enerji’nin maden sahasını genişletmek için ağaç kesimine karşı vatandaşların direnişi devam ediyor. Jandarmanın barikatlarına, biber gazlı müdahalelerine, otobüsleri durdurmasına, tek tek GBT kontrolü yapmasına rağmen insanlar Akbelen'e gitmeye devam ediyor.

VATANINI YURDUNU ORMANLARINI SEVEN BURAYA GELSİN

Akbelen'deki kalabalık gittikçe artmaya devam ederken, vatandaşlar: “Mücadeleden vazgeçmiyoruz Akbelen ormanını koruyoruz. Vatanını yurdunu ormanlarını seven buraya gelsin.” diyerek halkı direnişe çağırıyor.

aa1.jpg

AKP HALKA HESAP VERECEK

Akbelen bölgesine slogan atarak yürüyüş gerçekleştiren vatandaşlar sloganlarında hükümeti hedef almaya devam ediyor. “AKP HALKA HESAP VERECEK” diyen vatandaşlar, Akbelen bölgesindeki ağaç kesiminin durmasını istiyor.

aa3.jpg

TOLGA ÇANDAR'DA SAZIYLA İKİZKÖYLÜLERE DESTEK OLMAYA GİTTİ

Akbelen bölgesindeki direniş sürerken Halk müziği sanatçısı Tolga Çandar, Akbelen’deki direnişe katılan vatandaşlara sazıyla destek verdi. Halk müzikleri çalındı şarkılar söylendi.

TBMM 8 AĞUSTOS'TA 'OLAĞANÜSTÜ' TOPLANIYOR

TBMM Genel Kurulu, salı günü saat 15.00'te Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nda maden sahasının genişletilmesi amacıyla yapılan ağaç kesimine ilişkin detayların görüşülmesi gündemiyle 'olağanüstü' toplanacak. Genel Kurul'da, muhalefet tarafından toplantı yeter sayısı olan 200 milletvekili bulunursa gündeme geçilecek ve CHP'nin, Akbelen'de yaşananlara ilişkin önerileri görüşülecek. Meclis'te grubu bulunan siyasi parti temsilcileri de öneriler üzerine görüşlerini bildirecek.

aa2.jpg

Öne Çıkanlar
Bir zamanlar 2 araç alınan fiyata hurda araç satılıyor: Görenler araba nerede diyor
Bir zamanlar 2 araç alınan fiyata hurda araç satılıyor: Görenler araba nerede diyor
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Muhalif lider Sonko 7 gündür açlık grevinde! Senegal'de tutuklanmıştı Dünya
Muhalif lider Sonko 7 gündür açlık grevinde! Senegal'de tutuklanmıştı
Cinnet geçiren baba eşini ve 4 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü Güncel
Cinnet geçiren baba eşini ve 4 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Tünelde ölüm! Bir anda yere yığıldı Güncel
Tünelde ölüm! Bir anda yere yığıldı
Oyuncu Bora Akkaş baba oldu Magazin
Oyuncu Bora Akkaş baba oldu
Avcılar’da iş yerinde yangın! Açılışa hazırlanıyordu Güncel
Avcılar’da iş yerinde yangın! Açılışa hazırlanıyordu
Gebe kalma olasılığıne zaman azalıyor Sağlık
Gebe kalma olasılığıne zaman azalıyor