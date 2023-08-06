Yüzlerce insan akın akın akbelen'e gidiyor. Tolga çandar ikizköylülere sazıyla destek verdi.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda, Limak Holding ve IC Holding ortaklığındaki YK Enerji’nin maden sahasını genişletmek için ağaç kesimine karşı vatandaşların direnişi devam ediyor. Jandarmanın barikatlarına, biber gazlı müdahalelerine, otobüsleri durdurmasına, tek tek GBT kontrolü yapmasına rağmen insanlar Akbelen'e gitmeye devam ediyor.

VATANINI YURDUNU ORMANLARINI SEVEN BURAYA GELSİN

Akbelen'deki kalabalık gittikçe artmaya devam ederken, vatandaşlar: “Mücadeleden vazgeçmiyoruz Akbelen ormanını koruyoruz. Vatanını yurdunu ormanlarını seven buraya gelsin.” diyerek halkı direnişe çağırıyor.

AKP HALKA HESAP VERECEK

Akbelen bölgesine slogan atarak yürüyüş gerçekleştiren vatandaşlar sloganlarında hükümeti hedef almaya devam ediyor. “AKP HALKA HESAP VERECEK” diyen vatandaşlar, Akbelen bölgesindeki ağaç kesiminin durmasını istiyor.

TOLGA ÇANDAR'DA SAZIYLA İKİZKÖYLÜLERE DESTEK OLMAYA GİTTİ

Akbelen bölgesindeki direniş sürerken Halk müziği sanatçısı Tolga Çandar, Akbelen’deki direnişe katılan vatandaşlara sazıyla destek verdi. Halk müzikleri çalındı şarkılar söylendi.

TBMM 8 AĞUSTOS'TA 'OLAĞANÜSTÜ' TOPLANIYOR

TBMM Genel Kurulu, salı günü saat 15.00'te Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nda maden sahasının genişletilmesi amacıyla yapılan ağaç kesimine ilişkin detayların görüşülmesi gündemiyle 'olağanüstü' toplanacak. Genel Kurul'da, muhalefet tarafından toplantı yeter sayısı olan 200 milletvekili bulunursa gündeme geçilecek ve CHP'nin, Akbelen'de yaşananlara ilişkin önerileri görüşülecek. Meclis'te grubu bulunan siyasi parti temsilcileri de öneriler üzerine görüşlerini bildirecek.