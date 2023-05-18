Yüzlerce kaçak Paki erkek gülerek Türkiye’ye geliyor. Durdurun bu istila akınını

Sığınmacı sorunun her geçen gün büyüdüğü Türkiye’de sınırdan kaçak olarak geçmeye hazırlanan yüzlerce kaçak Paki erkeğin gülerek video çektiği görüldü.

Yüzlerce kaçak Paki erkek gülerek Türkiye’ye geliyor. Durdurun bu istila akınını

Editör: İsa Karaarslan

Türkiye’de seçim gündeminde bile arka plana itilen sığınmacı sorunu her geçen gün Türkiye’ye zarar vermeye devam ediyor.

Sınırdan elini kolunu sallayarak geçen sığınmacılara yüzlerce erkeğin ekleneceğini gösteren bir video sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye'ye gelmek üzere yola çıkan yüzlerce kişilik kaçak Paki erkek grubu, kameraya gülerek el salladı.

İktidarın uyguladığı açık kapı politikası nedeniyle Türkiye’de kaç milyon kaçağın yaşadığı bile tam olarak bilinmiyor.

pakiiiiiiiiiii.jpg

pakiiieeee.jpg

İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu’nun sığınmacıları göndereceğiz demesine kızan İngiliz ekonomiste Özgür Demirtaş kapak yaptı
İnsan kaçakçıları ile anlaşıp Türkiye yollarını düştüler. Bunlar da Pakiler. Ülke yol geçen hanına döndü
Kaçak Afganlar ve Pakistanlılar kamyonetlere bindi Türkiye’ye geliyor. Bu kadarına da pes
Onlarca kaçak sığınmacı şehre dağıldı. Bu sefer karadan değil denizden geldiler
Onlarca kaçak sığınmacı şehre dağıldı. Bu sefer karadan değil denizden geldiler
İYİ Partili Kürşad Zorlu: 3,5 milyon kaçak sığınmacıyı geri göndereceğiz. Bunu Türk milletine yakışan bir şekilde yapacağız
Öne Çıkanlar
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Son Haberler
Kartal Belediyesi Güncel
Kartal Belediyesi
Jorge Jesus şampiyonluğa inanıyor Spor
Jorge Jesus şampiyonluğa inanıyor
Nenad Bjelica'dan flaş itiraf Spor
Nenad Bjelica'dan flaş itiraf
Cumhur İttifakı’ndan Sinan Oğan’a ardı ardına sert sözler 'Çok havaya girmemesi gerekir' Siyaset
Cumhur İttifakı’ndan Sinan Oğan’a ardı ardına sert sözler 'Çok havaya girmemesi gerekir'
Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'ü 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye inletti Spor
Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'ü 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye inletti
Maç bitti. Fenerbahçe'ye transferini açıkladı Spor
Maç bitti. Fenerbahçe'ye transferini açıkladı
Trezeguet: Bir şey değişmiyor Spor
Trezeguet: Bir şey değişmiyor