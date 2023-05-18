Yüzlerce kaçak Paki erkek gülerek Türkiye’ye geliyor. Durdurun bu istila akınını

Editör: İsa Karaarslan

Türkiye’de seçim gündeminde bile arka plana itilen sığınmacı sorunu her geçen gün Türkiye’ye zarar vermeye devam ediyor.

Sınırdan elini kolunu sallayarak geçen sığınmacılara yüzlerce erkeğin ekleneceğini gösteren bir video sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye'ye gelmek üzere yola çıkan yüzlerce kişilik kaçak Paki erkek grubu, kameraya gülerek el salladı.

İktidarın uyguladığı açık kapı politikası nedeniyle Türkiye’de kaç milyon kaçağın yaşadığı bile tam olarak bilinmiyor.