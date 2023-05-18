Kılıçdaroğlu’nun sığınmacıları göndereceğiz demesine kızan İngiliz ekonomiste Özgür Demirtaş kapak yaptı

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın, İngiliz ekonomist Timothy Ash'in Türkiye'deki sığınmacılarla ilgili sözlerine verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu…

Kılıçdaroğlu’nun sığınmacıları göndereceğiz demesine kızan İngiliz ekonomiste Özgür Demirtaş kapak yaptı

İngiliz ekonomist Timothy Ash, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün iktidara geldiğinde ülkedeki tüm sığınmacıları göndereceğini ilan etmesine ilişkin, “Sinan Oğan'ın oyuna gerçekten bu kadar mı ihtiyacınız var? Türkiye'nin gidecek yeri olmayan birçok mülteciye ev sahipliği yapması takdir edilmelidir” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ KAPAK YAPTI

Timothy Ash’in açıklamasına Prof. Dr. Özgür Demirtaş, tepki gösterdi. Demirtaş, “İngiltere'nin mültecilere ev sahipliği yapmasına ne dersin Tim? Söz veriyoruz sizi takdir edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sığınmacılarla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

" Erdoğan, açıkça söylüyorum. Sen ülkenin sınırlarına, namusuna sahip çıkmadın. Bu ülkeye bile bile 10 milyondan fazla mülteci getirdin. İthal oy sağlamak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını haraç mezat sattın. Ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim. Nokta."

İşte o paylaşımlar:

ozgur1.jpg

İlgili Haberler
Dünya basını böyle gördü: Kılıçdaroğlu ikinci tur öncesinde 'tavrını sertleştiriyor'
İngilizleri Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan korkusu sardı. Sığınmacılar gönderilmesin diye Erdoğan'a sarıldılar
Tanju Özcan: Sığınmacıları göndereceğiz diyenlerle göndermeyeceğiz diyenlerin seçimi bu
Kılıçdaroğlu tek tek saydı: Sen kendi vatandaşını mülteci konumuna düşürdün
Yüzlerce kaçak Paki erkek gülerek Türkiye’ye geliyor. Durdurun bu istila akınını
Öne Çıkanlar
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Son Haberler
Jorge Jesus şampiyonluğa inanıyor Spor
Jorge Jesus şampiyonluğa inanıyor
Nenad Bjelica'dan flaş itiraf Spor
Nenad Bjelica'dan flaş itiraf
Cumhur İttifakı’ndan Sinan Oğan’a ardı ardına sert sözler 'Çok havaya girmemesi gerekir' Siyaset
Cumhur İttifakı’ndan Sinan Oğan’a ardı ardına sert sözler 'Çok havaya girmemesi gerekir'
Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'ü 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye inletti Spor
Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'ü 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye inletti
Maç bitti. Fenerbahçe'ye transferini açıkladı Spor
Maç bitti. Fenerbahçe'ye transferini açıkladı
Trezeguet: Bir şey değişmiyor Spor
Trezeguet: Bir şey değişmiyor
Trabzonspor 41 yıllık hasreti bitirdi ama kazanamadı Spor
Trabzonspor 41 yıllık hasreti bitirdi ama kazanamadı