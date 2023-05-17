İnsan kaçakçıları ile anlaşıp Türkiye yollarını düştüler. Bunlar da Pakiler. Ülke yol geçen hanına döndü

Editör: Ersoy Özdem

Türkiye’de seçim gündemdeyken ekonomik kriz ve mülteci sorunu unutuldu. Ancak deirnleşen ekonomik krizin yanında bir de mülteci ve insan kaçakçıları sorunu giderek büyüyor.

Ülkede kaçak sorunu o kadar vahim ki Afgan, Pakistanlı ve Suriyeli kaçaklar, geçişlerini sosyal medyadan paylaşmakta geri durmuyor.

İktidarın uyguladığı açık kapı politikası nedeniyle neredeyse her yerde Suriyeliler, Afganlar, Pakistanlılar var.

Kaçak Suriyeli, Afgan ve Pakistanlı vatandaşların TikTok’ta sınırları geçme paylaşımları da devam ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, İran'da insan kaçakçıları ile anlaşan Pakistanlılar, Türkiye'ye yasadışı yollarla gelmek üzere yola çıktı.

Videoda oldukça kalabalık bir grubun olduğu görülüyor.