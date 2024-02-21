Yüzlerce kişiyi soyup video çektiler. Skandal görüntüler

İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarına ara vermeden devam ediyor. Bir taraftan sivil halkı bombalayan İsrail birlikleri diğer yandan da geride kalan Filistinlilere de adeta zulüm ediyor.

Sosyal medya platformlarında yayınlanan bir videoda, İsrail askerlerinin Gazze'de Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı bir okulda alıkoyduğu yüzlerce Filistinlinin elbiselerini çıkardığı görülüyor.

Videoda, Gazze Şehri'nde UNRWA'ya ait Selahaddin Ortaokulu'nun avlusunda İsrail ordu güçleri tarafından alıkonulan erkeklerin, kıyafetleri çıkarılmış, elleri havada yerde oturması göze çarpıyor.

Sosyal medyada paylaşılan ve bir İsrail askerinin çektiği videonun çekim tarihine ilişkin bilgi edinilemedi.

ÖLÜ SAYISI 29 BİNİ GEÇTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, İsrail tarafından son 24 saatte gerçekleştirilen 9 saldırıda 103 kişinin hayatını kaybettiği ve 142 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 195’e, yaralı sayısının ise 69 bin 170’e yükseldiği aktarıldı.

İSRAİL ORDUSU: GAZZE ŞERİDİ'NİN KUZEYİNDEKİ ZEYTUN MAHALLESİ'NE ASKERİ SALDIRI BAŞLATTIK

İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattığını duyurdu.

İsrail ordu radyosunun haberinde, ordunun dün gece Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattığı belirtildi.

Haberde, birkaç hafta sürmesi beklenen saldırılarda Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı ifade edildi.

Hamas'tan konuya ilişkin açıklama yapılmazken, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Zeytun Mahallesi'nin güneyinde İsrail Merkava tanklarından birini Yasin 105 füzesiyle hedef aldıklarını duyurdu.

İSRAİL SALDIRILARI NEDENİYLE BİNLERCE FİLİSTİNLİ TEKRAR YOLLARA DÜŞTÜ

Açlığın kol gezdiği Gazze'nin kuzeyinde binlerce Filistinli bu sabah yeniden yerlerinden edildi.

İsrail kara güçlerinin Zeytun Mahallesi'ndeki bazı bölgelere yeniden girmesi nedeniyle binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.

Ellerindeki birkaç poşet ile Filistinliler, Zeytun Mahallesi'nden daha önce İsrail'in baskınına uğrayan Şifa Hastanesi'ne doğru yola koyuldu.

KADIN, ÇOCUK VE YAŞLILAR YAYA OLARAK BÖLGEDEN AYRILIYOR

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük kısmını kadın ve çocukların oluşturması dikkati çekti. Kimisi eşek arabası, kimisi bisikletle birkaç parça eşyasını taşımaya çalıştı.

Büyük kısmının ise araç bulunmaması nedeniyle yaya olarak bölgeden ayrılmak zorunda kaldığı görüldü. Hasta ve yaşlı olanlar ise İsrail'in tahrip ettiği sokaklarda yakınlarınca tekerlekli sandalyeyle bölgeden taşınmaya çalışıldı.

SOKAKLARDAKİ YIKIM GÖZE ÇARPIYOR

Filistinlilerin geçtiği sokaklarda, İsrail saldırıları nedeniyle oluşan yıkımın boyutları dikkati çekti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bu sabah X platformundan yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde yaşayan Filistinlilerden yerlerini terk etmelerini istemişti.

İsrail'in saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi.

Filistinlilerin büyük bir bölümü, İsrail'in saldırıları nedeniyle birçok kez yer değiştirmek zorunda kaldı.