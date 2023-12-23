Yüzlerce litre kaçak içkiyi seraya depolamışlar

Kaynak: İHA
Yüzlerce litre kaçak içkiyi seraya depolamışlar
Çorum’da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir bağ evinin serasında 876 litre sahte içki bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerince il merkezinde yapılan tespit çalışmaları sonucunda, bir kişinin alkollü içki üreterek sattığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelinin bağ evinde yapılan aramada sera bölümünde 16 litrelik kısmı satışa hazır paket halinde olmak üzere toplam 876 litre el yapımı alkollü içki ele geçirildi.

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Polis ekipleri sahte alkollü içkilere el koyarken, şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldı.

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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nden yayınlanan açıklamada, yaklaşan yılbaşı öncesinde kaçak alkollü içki imalatı ve satışı konularında yapılan çalışmaların artarak devam edeceği bilgisi verildi.

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