Yüzüne ojelerle makyaj yaptı

Sosyal medya platformlarında dikkat çekmek için farklı yollar deneyen kullanıcılar arasına bir yenisi eklendi. Bir genç kadın, etkileşim almak amacıyla yüzüne ojelerle makyaj yaparak ilginç bir deneme gerçekleştirdi.

Gözleri kapalı olarak seçtiği ojelerle adım adım yüzünü boyayan genç kadın, önce kaşlarını, sonra gözlerini ve dudaklarını renklendirdi. Bu ilginç makyaj stili, izleyiciler tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Ojelerin cilt için zararlı olabileceği endişesiyle birçok kullanıcı, genç kadının bu davranışını eleştirdi.