Yüzyılın Projesinin Ayak Sesleri

İngiliz desteğinde Kürdistan kurma amacını güden İngilizler, İngiliz İstihbarat Subayı Binbaşı Edward William Charles Noel’i (1886-1940) görevlendirir. Binbaşı Noel, 1919 ortasında bir rapor yazar ve Kürdistan haritasını çizer. Noel’in Kürdistan haritasında; Hatay, Kahramanmaraş, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve güneyi "Büyük Kürdistan" olarak yer alır. Bu harita, günümüzde Kuzey Irak’ta Barzani yönetimi ve PKK terör örgütü tarafından sözde Kürdistan coğrafyası olarak kullanılmaktadır.

10 Ağustos 1920 Sevr Antlaşması’nda da, Türkiye’de bir Kürdistan ve Ermenistan devleti yer alıyordu.

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Birinci Dünya savaşı sona ermiş, Osmanlı yenik düşmüştür. 4 Mart 1919’da Osmanlı tarihinin en büyük ihanet iktidarı iş başına gelir. Birinci Damat Ferit Hükümeti. İngilizler ne emrederse onu yapar. Hükümetin Danıştay Başkanı Abdülkadir için İngilizler, “Satın alındığı takdirde güçlük çıkarmaz”, diyeceklerdir. Abdülkadir, 1919’dan Şeyh Sait İsyanı’nın çıktığı ve bastırıldığı 1925 yılına kadar İngilizlere hizmet edecektir. (1)

Misak-ı Milli sınırları içinde yer alan Musul-Kerkük’ü Türkiye’ye vermemek için, İngiliz Hükümeti, para ve siyasi koruma önererek kimi Kürt aşiretlerini kullandı. Doğu ve Güneydoğu’da karışıklıklar çıkarmaya yöneldi. 13 Şubat 1925’te Şeyh Sait isyanını çıkarttı. İngilizler, isyanın zamanlamasını Türkiye’nin Musul-Kerkük’e odaklanmasını engellediler. Enerjisini ve kuvvetini isyan bölgesine çekecek şekilde planladılar. İsyan başarılı olmazsa bile, Türkiye kuvvet gönderemeyeceği için Musul-Kerkük’ten olacaktı. İngiltere’nin istediği buydu. Böyle de oldu…

Mustafa Kemal Paşa, ayaklanma hakkında bir konuşma yapar. Ayaklanmanın, milli varlığa ve devlete karşı bir hareket olduğunu belirtir. Konuşmasını, şu ünlü sözüyle bitirir: “Devrimi başlatan tamamlayacaktır.” (2) Ayaklanma 62 gün sürer ve 15 Nisan 1925’te bastırılır. Ama Musul-Kerkük kaybedilir.

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2006'da ABD Silahlı kuvvetler dergisinde, Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) haritası yayımlandı. Söz konusu harita; Binbaşı Noel’in haritası, Sevr haritası, Barzani Yönetimi ve PKK terör örgütü sözde haritasıyla aynı. Tarihi süreç, adım adım ilerliyor…

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Mayıs 2015’te, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ABD’yi ziyaret etti. Başkan Obama ve ardından Başkan yardımcısı Biden ile görüştü. Biden ile yaptığı görüşme sırasında, Biden’ın şu sözleri söylediği Barzani tarafından belirtildi:

“İkimizin de ömrü Kürdistan'ın bağımsızlığını kendi gözlerimizle görmeye yetecek” dedi. (3)

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HAMAS’ın 7 Ekim 2023 saldırısının ardından, İsrail’in başlattığı uluslararası hukuka aykırı ve insanlık suçlarıyla dolu yıkıcı saldırılar devam ediyor. İsrail’in hedefi sadece Gazze değil elbette… İsrail Başbakanı Netanyahu hedeflerini açıkladı: “Bu uzun bir savaştır, Orta Doğu’yu şekillendireceğiz” dedi. İsrail’in, Filistin ve Gazze üzerinden başlattığı savaş suçlarıyla dolu saldırısı, ABD ve İsrail’in Orta Doğu’yu yeniden şekillendirme hedefi için sadece bir halka…

İsrail’i engelleyebilecek ülkeler vardı: Irak, Suriye ve Libya… Bu ülkeler, Arap ülkelerinin de desteğiyle ABD tarafından parçalandı. Rusya, Ukrayna’da…

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ABD’nin etkili Dışişleri eski Bakanı Kissinger 2014 yılında, Amerikan NBR Radyosuna verdiği demeçte, “1919-1920 yıllarında yapılan ittifaklarla kurulan ulusal sınırlar bir bütün olarak yıkılmalıdır” dedi. (4)

Böylece, Doğu Akdeniz’e çıkışı olan bir Kürdistan devleti. Sevr Antlaşması’nda yer alan, fakat 100 yıl önce Kahraman Kadro tarafından çöpe atılan proje tüm hızıyla ilerliyor. Dünyada en fazla göçmeni barındıran ülke Türkiye… 6 Şubat 2023 Deprem felaketi de, sınır kentlerinden Türk vatandaşlarının göçüne neden oldu. ABD, bunu bir fırsat olarak gördü ve Yüzyılın Projesi’ni hızlandırdı.

Kissinger’in dediği gibi Yüzyılın Projesi’nin son taşları döşeniyor. Akdeniz’e açılan bir Kürdistan... Ve bugün: Irak, Suriye, Libya parçalandı. Filistin yok ediliyor. ABD Projesi’ne göre sıra, İran ve Türkiye’de…

Mehmet Akif der ki:

“Tarih'i 'tekerrür' diye tarif ediyorlar; hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?..."

Tarih ulusların tarlasıdır, ne ekerseniz onu biçersiniz...

Kaynakça:

(1) Kaya Atabek, Türk Siyasetinde Kürt İslamcılar, İleri Yayınları, 2. Baskı, 2015, s. 137-139.

(2) Ş.Süreyya Aydemir, Tek Adam, 3. Cilt, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1983, s. 129.

(3) [1] https://www.indyturk.com/node/375381/siyaset/joe-bidendan-mesud-barzaniye-i%CC%87kimizin-de-%C3%B6mr%C3%BC-k%C3%BCrdistan%C4%B1n-ba%C4%9F%C4%B1ms%C4%B1zl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1-kendi (Erişim, 22 Mart 2023, 16.00).

(4) Mehmet Yuva, Aydınlık Gazetesi, 10 Eylül 2014.