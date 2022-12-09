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Z kuşağı askerlerin telefon kullanımı yasaklanıyor. Gerekçe elektronik imza

ABD’de z kuşağı askerlerin sürekli telefonla oynaması nedeniyle oluşan elektronik imza nedeniyle telefon kullanımına sınırlama getiriliyor.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 14:24
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Z kuşağı askerlerin telefon kullanımı yasaklanıyor. Gerekçe elektronik imza

Z kuşağı askerlerin telefon kullanımı yasaklanıyor. Gerekçe elektronik imza
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ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral David Berger Washington'da düzenlenen bir etkinlikte, Z kuşağına dahil olan askerlerin kişisel cep telefonu kullanımını sınırlamak da dahil olmak üzere, kuvveti daha az izlenebilir hale getirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Marine Corps Times'ın haberine göre Orgeneral Berger, "Bir düğmeye her bastığınızda, elektronik imza yayıyorsunuz. Her denizci, her asker artık telefonla büyüyor ve bir düğmeye basmak hakkında hiçbir şey düşünmüyorlar. Tüm gün boyunca yaptıkları şey bu. Şimdi 18 yıl boyunca gün boyu iletişim kurma alışkanlıklarını tamamen geri almamız ve onlara 'Bu kötü, bu sizi öldürür, bu yüzden cep telefonunuzu kapatın' dememiz gerekiyor" dedi.

ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi'nin yaptığı araştırmaya göre, 2022 yılında, ABD'li gençlerin yüzde 46'sı hemen hemen bütün gün çevrimiçi oluyor. Bu oran 2014-2015'te elde edilen verinin neredeyse iki katı.

The New York Times'ın haberine göre, Rusya-Ukrayna savaşının ilk haftalarında bir Rus generali ve ekibi, Ukrayna ordusunun telefon takibi yapması sonucunda öldürüldü.

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Yorum
9.12.2022 15:20
Dogru bir karar abd tum bilgileri pkk ya verdigi bir donemde telekom bile satildihi bir yerde yasak mantikli ve dogru ama askeri hastaneler neden hala kapali onu anlamiyorum  
 
Hamit Seki
9.12.2022 14:31
Aslında tüm dünyaya sesleniyor ABD: Dünyadaki 10 milyar adet telefonu kim kullanıyor, ne yapıyor izliyoruz, büyük bir savaş başlayacak bizim ekibi kapatmak zorundayız, aramayınız diyor.  
 
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