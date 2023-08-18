Zabıta hakkında 'dilenci çocukları istismar etti' iddiası... Soruşturma başlatıldı

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; İstanbul’daki Fatih Belediyesi’nin eski zabıta amiri Ahmet B.’nin, geçen yıl dilendirilen kız çocuklarını cinsel istismara maruz bıraktığı öne sürüldü.

Şu an Sultangazi Belediyesi’nde görev yapan Ahmet B. hakkında, şikâyet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca bir soruşturma başlatıldı. Eski belediye çalışanı S.D., soruşturma kapsamında ifade verdi. S.D., “Zabıta Ahmet B.’nin Sultanahmet bölgesinde dilendirilen iki kız çocuğunu cinsel istismara maruz bıraktığını” öne sürdü. S.D. ifadesinde, “Sultangazi Belediyesi’ne bu olayı mail göndererek bildirdim ancak işlem yapmadılar” ifadelerini kullandı.

SES KAYITLARI DOSYADA

Çocukların istismar edilmesini delillendirmek için savcılığa ses kayıtlarının sunulduğu da öğrenildi. Eski Fatih Belediyesi zabıta gece ekip amiri Ahmet B.’ye ait olduğu öne sürülen ancak teyit edilemeyen ses kayıtları, istismarı doğruluyor. Çocukların ses kayıtlarını belediyeye gönderdiği, ancak yetkililerin Ahmet B. hakkında idari ve adli bir işlem yapmadığı da iddialar arasında.

BirGün’ün ulaştığı Ahmet B., iddiaları reddediyor. Fakat Ahmet B., hakkında savcılığın soruşturma başlattığını kabul ediyor. Ahmet B., soruşturma kapsamda ifadesinin alındığını da söylüyor.

Ahmet B.’nin avukatı ise yaptığı açıklamada, müvekkili hakkındaki iddiaları yalanladı. İsminin açıklanmasını istemeyen avukat, “Olay 3 yıl önce dilencilerden rüşvet aldığı için zabıta müdürlüğünden atılan bir şahsın şahsi intikam serüveninden ibarettir. Ses kayıtlarından bahsediliyor fakat o ses kayıtlarındaki sesin kime ait olduğu, ifadelerin ne olduğu henüz çözümlenmiş değil. Konu Savcılık aşamasındadır. Henüz 2 ay önce başlamış bir soruşturma söz konusu. Kaynağı belirsiz bir takım hukuka aykırı deliller üzerinden kimsenin masumiyet karinesi ihlal edilemez.” dedi.

Konuya ilişkin ulaştığımız Fatih Belediyesi ile Sultangazi Belediyesi yetkileri, herhangi bir açıklama yapmayacaklarını bildirdi.

"OLAYIN ÜZERİNİ KAPATTILAR"

Bir başka dava kapsamında ifade veren dilenci A.O., Ahmet B.’ye ilişkin şunları dile getirdi: "Gece ekip amirliği yaptığı sırada dilencileri dövdüğünü, edep yerlerine biber gazı sıktığını, tacize uğrayan Z. adlı dilenci kız bana söyledi. Zabıta memurunun bunun üzerine bir başka belediyeye gönderildiğini öğrendim.” Ayrıca A.O., verdiği ifadede, Fatih Belediyesi’nin olayın üzerini kapattığını da öne sürdü.