Zabıta kantinleri tek tek denetledi

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının açılmasının ardından kantin denetimlerine başladı. Zabıta ayrıca okul çevrelerindeki iş yerlerinin de denetimleri gerçekleştirdi.

KAYNAK: İHA
Zabıta kantinleri tek tek denetledi


Yalova genelinde tüm okulların tek tek denetleyeceğini bildiren ekipler, temizlik ve hijyen kuralları başta olmak üzere, yasaklı gıdalarının satışı ile ilgili kantin işletmecilerini bilgilendirdi. Ayrıca ekipler tarafından iş yeri açma belgeleri ve çalışma ruhsatları da kontrol edildi.

Bunun yanı sıra okul çevrelerinde bulunan iş yerlerinde satışı yasak olan torpil, çatapat, mantar tabancası ve benzeri patlayıcı ve yanıcı maddelerin satılmaması konusunda bilgi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Yeni eğitim-öğretim yılının açılmasıyla birlikte denetimlerimize başladık. Okullarda öğrencilerin en uğrak yeri kantinler. Buradaki gıdaların hijyeni bizim için oldukça önemli. Bazı yasaklı gıdalar var onların satışlarının yapılmaması ile ilgili de yetkili kişilere bilgilendirmelerimizi yaptık. Hafta boyunca denetimlerimiz sürecek” denildi.

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