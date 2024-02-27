Zabıtaların mobbing kavgası ölümle sonuçlandı. 7 kez bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: DHA
Zabıtaların mobbing kavgası ölümle sonuçlandı. 7 kez bıçaklayarak öldürdü
Antalya'da zabıta memuru, kendisine mobbing uyguladığı iddiasıyla tartıştığı meslektaşını 7 yerinden bıçaklayıp öldürdü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Şehitler Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, arasında iddiaya göre, mahallede tahliye edilen bir binada hırsızlık yaşanmaması için görevli bulunan Muratpaşa Belediyesi zabıta memurları İsmail Kanmaz (60) ve Erdal Vuran (37) "mobbing" nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönüşürken, Erdal Vuran, ekmek bıçağıyla İsmail Kanmaz'ı sırt ve boyun bölgesinden 7 kez bıçakladı.

Araya giren çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan İsmail Kanmaz, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kanmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erdal Vuran ise gözaltına alınarak, polis merkezine götürülürken, olayda kullanılan ve çöp kutusuna atılan bıçağa da polis tarafından el konuldu.

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