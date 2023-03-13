Zafer Arapkirli skandalların adresi Kızılay Başkanı'na meydan okudu. Canlı yayında verdi veriştirdi

Usta gazeteci Zafer Arapkirli canlı yayında Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a meydan okudu. Arapkirli, "Yemin ediyorum rahat bırakmayacağız." dedi.

Arapkirli’nin şunları söyledi:

"Doktor Kerem Kınık. Öyle Cumhurbaşkanını Bahçeli’yi yanına alıp poz vermen değil sizin işiniz. Hesap vereceksiniz. Kuruş kuruş hepsinin hesabının istiyoruz. Nernedn ne kadar aldın, kaç kuruş ya da almadıysan feragatnamesini görelim. Hayır haşerat işine harcadıysanız da belgesini makbuznu görelim. Öyle kamu kurum kuruluşlarından kasasından parayı alacaksınız o paranın hesabını vereceksiniz. Kaçış yok. Hepiniz bunların hesabını verene kadar peşinizde olacağız. Medyanın görevi bu. Orada sokakta yatmak zorunda kalan insanlarsan senin hiçbir şekilde kurtulma şansın yok…”