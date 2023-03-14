Zafer Arapkirli iklim değişikliğinin olmadığını 'ispat' etti. İşte Arapkirli'nin kedi teorisi

Dünya dönüşü olmayan küresel iklim değişikliği ile karşı karşıya. Buzullar hızla erirken mevsimler ve iklimler hızla değişiyor. Artık etkilerini günlük hayatlarımızda da fark edebildiğimiz bu durum sadece biz insanlar değil, doğamız ve onun sahipleri olan diğer canlılar için de hayati tehdit oluşturuyor.

İklim değişikliği, dünyayı tehdit eden en büyük ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlardan birisi. Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli’nde iklim değişikliği konusunda tartışmalar yapılıyor ve dünyanın giderek ısındığı belirtiliyor.

İklim değişikliği ve şehirleşmenin artmasıyla birlikte ekolojik dengenin bozulması, insanların en yakın dostu olan hayvanların da sağlığını olumsuz etkiliyor.

Kedigiller ve elbette evcil kedilerimiz de iklim değişikliğinden büyük ölçüde etkilenen canlılar arasında. Dünyadaki büyük kedi türlerinin popülasyonu son 5 yıl içinde yüzde 50'den fazla azalarak soyu tükenmek üzere olan canlılar grubuna çoktan girdiler.

Gazeteci Zafer Arapkirli de iklim değişikliği ilişkin kedileri örnek vererek sosyal medya hesabından dikkat çeken esprili bir paylaşımda bulundu.

Arapkirli, “İNANMAYIN BOŞ TEORİLERE...” başlığıyla yaptığı paylaşımda,

“Yok efendim, iklim değişikliğiymiş. Yok efendim, mevsimler şaşırmış. Yok efendim, yaz - kış birbirine karışmış. Yok efendim, şu, bu... Kedilere bakın. Hiç şaşmıyor. Mart ayı hep aynı Mart ayı. Gözlerim ve kulaklarım tanık. Atın o teorileri çöpe.” ifadelerini kullandı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR?

İklim değişikliği konusu bu denli önemliyken, sorunun önüne geçebilmek adına il olarak “küresel iklim değişikliği nedir” sorusunun cevaplanması gerekir. Atmosferik veya astronomik değişiklikler barındıran iklim değişikliği, klimatoloji dalının ilgi alanına girer. İnsan faktörü, küresel iklim değişikliğinin temelinde yatan en çarpıcı unsurdur. Küresel iklim değişiklikleri için en önemli iki kaynağın küresel soğuma ve küresel ısınma olduğu söylenebilir. Küresel ısınma, atmosfere salınan gazların sebep olduğu tahmin edilen sera etkisinin bir sonucu olarak bilinir.

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN NEDENLERİ

Küresel iklim değişikliği nedenleri arasında aşırı ani değişimler yer alır ve bu durum çeşitli kaynaklar ile meydana gelir. Bu durumun nedenleri temel anlamda beşeri faktörler ile kuvvetli hale gelir. Aşırı soğuma ve aşırı ısınma sonucunda canlıların yok olma riski bulunur. Hatta nesli tükenen canlılar, doğadaki bu ısınma ya da soğuma durumunun bir sonucu olarak ortaya çıkar. İklim değişikliği nedenleri arasında şüphesiz en dikkat çekici olanı atmosferde gerçekleşen ısı artışıdır. Küresel ısı değişimi, insanların türlü üretimler yapması ve doğayı bilinçsizce değiştirmesinden ileri gelir. Küresel iklim değişikliği durumunun ortaya çıkmasında başta beşeri nedenler, ozon tabakasında incelme, atmosferde sera gazı ve partiküllerde meydana gelen artış ve çevrenin bilinçsiz bir şekilde tahribi sayılabilir.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SONUÇLARI

Doğayı ve canlıları tehdit eden bu durumun kayda değer birçok sonucu vardır. Küresel iklim değişikliği ile beraber buzullar erimeye başlamıştır. Pek çok canlı türü yok olmuş ve pek çok hayvan nesli tükenmeye yüz tutmuştur. Mevsimlerin gelişinde anormal sıcaklık artışları gözlenmiştir. Su ve toprak kaynaklı pek çok hastalık ortaya çıkmıştır. Son dönemlerde ise küresel iklim değişikliğinden kaynaklı olarak iklim ve hava dinamiklerinde tespit edilen birtakım değişimler de bulunur.

KEDİLER MART AYINDA NEDEN ÇİFTLEŞİRLER?

Çiftleşme, bütün canlılar için geçerli bir kuraldır. Hayvanlar da çiftleşerek çoğalırlar. Her hayvanın çiftleşme mevsimi ve özellikleri vardır. Kediler de bu kategoride kendine özgü dönemleri ve yöntemleri bulunmaktadır. Halk arasında ‘Mart ayının kedilerin çiftleşme ayıdır’ sözü kısmen doğrudur. Ancak kediler sadece Mart ayında çiftleşmezler. Yaz aylarında da aynı şekilde çiftleşirler. Sadece Mart ayı çiftleşme ayı değildir. Bu ay, kedilerin çiftleşmeye başladıkları aydır. İnsanlarda ve hayvanlarda, acıkma, susama ve cinsellik gibi temel ihtiyaçlar, beynin hipotalamus bölümünde meydana gelir. Kedilerde hipotalamus hormonları, Mart ayında gündüz saatlerinin uzaması ile birlikte artmaya başlar. Beyinde meydana gelen bu hormon artışı, cinsel organlara uyarır.