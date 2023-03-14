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  • Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı

Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı

Ünlü komedyen Şahan Gökbahar, 1997'de İBB’de Sağlık İşleri Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın dönemin hükümetini eleştirdiği görüntülerini paylaşarak 'istifaya' davet etti.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 00:26
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26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı. Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı

Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler 11 ili vurdu.

Felaketin ardından en çok konuşulan isimlerden biri de Kızılay ve Kızılay Başkanı Kerem Kınık oldu.

Özellikle AHBAP derneğine depremin üçüncü gününde satılan çadırlar ile gündem olan Kınık’a, ünlü komedyen Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Kınık’ın verdiği tepkiyle beraber iki isim arasında tartışma sosyal medyanın gündemine oturdu.

KINIK'IN 26 YIL ÖNCEKİ VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Son olarak ise Gökbakar, Kınık’ın 26 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Sağlık İşleri Müdür Yardımcısı görevini yürüttüğü sırada devlete yönelttiği eleştirileri içeren konuşmasını paylaştı.

Ünlü komedyen paylaşımına, “Yıl 1997. Kerem Kınık, İBB Sağ. İşl.Müd.Yardımcısı. Genç, sorgulayan ve devletini sertçe eleştiren bir doktor.Bugün onu eleştirenleri, yalancılık,devlet düşmanlığı ve goygoyculukla suçluyor.Eminim ki 26 yıl önceki Kerem Kınık, şimdiki Kerem Kınık’a ‘Özür dile ve istifa et’ derdi.” notunu düştü.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden biri olan Şahan Gökbakar, Kerem Kınık'ın fotoğrafını paylaşarak göndermede bulunmuştu.

Kınık da bu paylaşıma sessiz kalmayınca ünlü komedyen Kınık'ın 12 maaş ve huzur hakkı aldığı iddiasıyla istifa etmesini söylemişti.

Söylemlerin giderek sertleşti paylaşımlarda Kınık hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek ünlü komedyeni eleştirmişti.

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