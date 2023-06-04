Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı

Günboyu spor yazarı Zafer Arapkirli, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk izlenimlerini aktardı.

Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

Saat 19.00'da başlayacak olan dev derbinin ilk izlenimlerini Günboyu spor yazarı Zafer Arapkirli aktardı.

Zafer Arapkirli'nin ilk izlenimleri şu şekilde;

''Zaten son sözü Ankara'da söylemişti Galatasaray, lige noktayı koymuştu.
Bugün Türkiye'nin dört bir yanında ve İstanbul'da, ama özellikle de Seyrantepe'de (Aslantepe'de) düğün hazırlığı erkenden başladı.

Kötü ve ıslak bir havaya rağmen Galatasaraylılar, bayraklarını, kaşkollarını alıp (düğüne) koşuyorlardı.

Sanayi mahallesi / Seyrantepe metrosunda stada giderken görüğümüz coşkulu kalabalıklar, saatler öncesinden zaten düğün halayına başlamıştı.

Statta bugüne özel gösteri ve koreografilerin başlaması beklenirken, her şampiyon takımın olduğu gibi bugün de Galatasaray'ın kutlamak soununa kadar hakkıdır.
Neticede koca bir sezonun çabası, teri ve gözyaşının karşılığını alan cimbom, bu akşam geç saatlere kadar 23. şampiyonluğunu kutlamaya hazırlanıyor.''

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