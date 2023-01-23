Zafer Çağlayan'ın çocuklarına maden arama, maden alanı alma ve satma kıyağı

17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarında Rıza Sarraf’la kurduğu ilişkiler nedeniyle dikkat çeken isimlerden biri olan eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın oğlu Ahmet Çağan Çağlayan otomotiv ve maden işine girdi. Ferro alaşım üretimi ve maden çıkarmak için şirket kuran Çağlayan'ın, 2022'nin kasım ayında 1 milyon 200 bin TL sermaye ile açılan Uniboron İleri Teknoloji Malzemeleri Sanayi Anonim Şirketi ferro alaşımların imalatını yapacağı ortaya çıktı. Şirket ayrıca madencilik için de adım attı.

ÇAĞLAYAN AİLESİ ŞİRKETİ BÜYÜTTÜ

Cumhuriyet Gazetesi'nden alınan bilgilere göre; Çağlayan Ailesi’nin şirketlerin farklı iş alanlarında faaliyet gösteriyor. Ailenin en eski şirketlerinden biri olan Akel Alüminyum Halk Bankası, Diyanet İşleri Başkanlığı ve MHP genel başkanlık binasının dış cephe kaplamalarını da yapmıştı. Akel, 2016’da bölünerek içerisinden Masem Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu.

İNŞAAT VE METALDEN SONRA GIDA İŞİNE DE GİRİLDİ

Çağlayan ailesi sadece inşaat, metal değil gıda işine de girdi. Şençağ Gıda Turizm İnşaat Madencilik Makina İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile de İstanbul’da bir AVM’de ünlü bir markanın bayiliğini alarak hamburgerci açtı. Hamburgerci 2017’den bu yana çalışıyor.

Uniboron İleri Teknoloji Malzemeleri Sanayi Anonim Şirketi’nin sahibi olan Çağan Çağlayan 2019’da da metalden prefabrik yapıların, köprülerin, köprü parçalarının, kulelerin imalatı için 3 milyon TL sermayeli 2 C Dış Ticaret Anonim Şirketi’ni kurdu. Yeni şirket ayrıca “Maden Kanunu” çerçevesinde her türlü maden için arama ve işletme ruhsatları alacak, her türlü maden sahasının alımını ya da satışını yapabilecek, maden sahaları işletecek ve maden ihalelerine de katılabilecek.

FERRO ALAŞIMIN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL İÇİN DEĞERİ BÜYÜK

Çağan Çağlayan’ın üretimini yapacağı ferro alaşımlar özellikle elektrikli otomobil grubu için kritik bir önem taşıyor. Krom, manganez ve silikondan oluşan ferro alaşımlar ve yüksek kaliteli çelik üretimi için kullanılıyor. Türkiye’nin ithalatçı konumda olduğu ferro alaşımlara olan talep dünyada yükselmeye devam ediyor.

Manganez, en önemli ferro alaşımlı metal ve yüksek kaliteli çelik üretimi için gerekli bir maden olarak öne çıkıyor. Özellikle elektrikli otomobillerde aracın ağırlığını azaltırken çeliğin güçlü kalması ferro alaşımlarla sağlanıyor.

ZAFER ÇAĞLAYAN 17-25 ARALIK'TAKİ 4 BAKANDAN BİRİYDİ

15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki davalarda 'Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması' (FETÖ/PDY) olarak isimlendirilen Fetullah Gülen Cemaati ile AK Parti hükümeti arasında yaşanan gerilimin en açık şekilde ortaya çıktığı 17-25 Aralık operasyonları 2013'te gerçekleşti. Bugün cemaat ve AK Parti arasındaki 'kırılma anı' olarak anılan olay 8 yıl önce, 17 Aralık 2013 sabahı, 'rüşvet, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve kaçakçılık' gibi suçlamalarının yöneltildiği iş insanı, siyasetçi ve bürokratlar hakkında verilen gözaltı kararları ile başladı.

O dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili olan Zekeriya Öz'ün yönettiği operasyonda dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kaan Çağlayan, İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, iş insanları Ali Ağaoğlu, Reza Zarrab (Rıza Sarraf) ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in de aralarında olduğu 89 kişi gözaltına alındı.