Zafer Partisi İBB adayı Yeniçağ'ı ziyaret etti. Azmi Karamahmutoğlu büyük İstanbul projesini açıkladı

Sığınmacı yuvası haline gelen İstanbul’da nüfusu seyreltecek acil önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çeken Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu, “İhanete uğramış bu şehrin kurtuluşu ancak tersine göç planlamasıyla mümkün olur” dedi. Karamahmutoğlu, İstanbulluya trafikte kaybettiği zamanı kazandıracak projelerinin de hazır olduğunu söyledi.

İLK ZİYARETİ YENİÇAĞ'A YAPTI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından dört gün önce yapılan tanıtım toplantısında kamuoyuna duyurulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu seçim çalışmaları çerçevesinde ilk ziyaretini Yeniçağ Medya Grubu’na yaptı. Partisinin İstanbul İl Başkanı Erdoğan Erhan, Bahçelievler İlçe Başkanı Eyüp Can Bulut ve Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Ulaş Öztürk ve bazı parti yetkilileriyle birlikte gelen Karamahmutoğlu, Yeniçağ İmtiyaz Sahibi Ahmet Çelik ve medya kuruluşlarımızın yönetici ve yazarlarıyla görüştü. Seçim çalışmaları ve hazırladıkları projeler hakkında bilgi veren Karamahmutoğlu, İstanbul’da en büyük meselenin kentsel dönüşüm, depreme hazırlık, trafik yoğunluğu ve göçmenler olduğunu belirtti.

"RAYLI SİSTEMİ SİLİVRİ’YE KADAR UZATMAYI PLANLIYORUZ"

İstanbul’da trafikte her gün harcanan 3 saat fazla zamanın yakıttan kaynaklanan 1 milyar dolar tutarında kayba yol açtığına dikkat çeken Karamahmutoğlu, "Trafikte geçirilen çok kıymetli zaman, çekilen sıkıntılar yaşanan stresten kaynaklanan kronik rahatsızlıklar da ayrı bir konu. İstanbul’un yollarını genişleterek, yeni yollar açmakla bu sorun çözülmez. Raylı sistem kentin ortasında tıkandı kaldı. Raylı sistemi Silivri’ye kadar uzatmayı planlıyoruz’’ dedi.

Sosyal belediyecilik konusunda yapmayı planladıklarından da bahseden Karamahmutoğlu şunları söyledi:

‘’İstanbul’un birçok bölgesinde yaşayanlar, yüksek emlak vergisi veriyor, pahalı sitelerde oturuyor çevrenin güzelliklerinden, şehrin konforundan faydalanamıyor. Çünkü kendisiyle aynı kültürü paylaşmayan, İstanbul’a karşı aidiyet duymayan, aynı kültüre sahip olmayan yabancı insanlarla mahallesini bu kenti paylaşmak zorunda kalıyor. Bu konuda birçok Avrupa ülkesinde uygulanan sayısız model var bunları hayata geçirmeyi planlıyoruz’’

"NÜFUSUN TERSİNE GÖÇE YÖNLENDİRİLMESİ VE TEŞVİK EDİLMESİ LAZIM"

İstanbul’un yabancılar için cazibe merkezi olmaktan çıkarılması için tedbir alınması gerektiğini belirten Karamahmutoğlu; ‘’Nüfusun tersine göçe yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi lazım. Bu ülkenin, bu şehrin kanunlarına, mevzuatlarına uymayan yabancıları kanunlar çerçevesinde, insan onuruna, Türk misafirperverliğine halel getirmeyecek şekilde memleketlerine göndermek için yetkilerimizi kullanacağız. Bu insanlara ‘Artık memleketime dönmeliyim, çocuklarım kendi memleketlerinde istikbalini aramalı’ anlayışını aşılamamız lazım’’ şeklinde konuştu.