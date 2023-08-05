Zafer Partisi sığınmacılarla Türklerin suç oranını karşılaştıran Vali Gül'e sordu: "Bu kıyaslama ne zamandır var?"

İstanbul Valisi Davut Gül, bugün yaptığı açıklamada "100 Türk vatandaşından 6’sı, 100 göçmenden 1’i suç işliyor" ifadesini kullandı. Sosyal medyada çok sayıda tepki alan Gül'e bir tepki de Zafer Partili Esmaül Hüsna Aslan'dan geldi. Yazılı açıklama ile Vali Gül'ü eleştiren Aslan, tepkisini sorular yönelterek dile getirdi.

Zafer Partisi Bürokrasi ile İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, İstanbul Valisi Davut Gül'ün "100 Türk vatandaşından 6’sı, 100 göçmenden 1’i suç işliyor" açıklamasına "Türk vatandaşlarımızla sığınmacıları karşılaştırdığı sözde istatistik ne zamandan beri tutuluyor" sözleriyle tepki gösterdi. Aslan, Gül'e "Ne zamandan beri böyle bir kıyaslama var?" diye sordu.

"TOPLUMSAL HUZURU TEHLİKEYE ATAR"

Aslan, Vali Gül'ün "İstanbul Valisi Davut Gül'ün "100 Türk vatandaşından 6’sı, 100 göçmenden 1’i suç işliyor" açıklamasıyla ilgili, "Ülkemizdeki sığınmacıları ve Türk vatandaşlarını ayrıştırmaya ve toplumda ayrımcılığa sebep olabilecek tehlikeli bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Her türlü suç ve suçlu üzerinden genellemeler yapmak, toplumda hoşgörüsüzlüğü artırarak toplumsal huzuru tehlikeye atar" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRK MİLLETİNİ AŞAĞILAMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR"

Gül'ün bahsettiği istatistiklerin nasıl elde edildiği ve neye dayandığının açıklanması gerektiğini belirten Aslan, "Suriye politikası ile birlikte elini kolunu sallayarak gelen göçmenlerden dolayı güvende hissetmeyen ve zaten ikinci sınıf hisseden Türk milletini aşağılamak kimsenin haddi değildir" diye konuştu.

"SIĞINMACILARI AKLAMAK İÇİN KENDİ VATANDAŞLARINI ÖRNEK GÖSTERİYORLAR"

Gerçekçi ve sağlıklı bir tartışma için etkili ve adil politikaların belirlenmesi gerektiğinin altını çizen Zafer Partili Aslan, "Suç oranlarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır ve sığınmacıları aklamak için kendi vatandaşlarımızı örnek göstermek haksız bir yaklaşımdır" sözleriyle açıklamasına devam etti.

"NE ZAMANDAN BERİ BÖYLE BİR KIYASLAMA VAR?"

"Sayın Vali Gül'e sormak isterim" diye sözlerine devam eden Aslan, "Türk vatandaşlarımızla sığınmacıları karşılaştırdığı sözde istatistik ne zamandan beri tutuluyor; ne zamandan beri böyle bir kıyaslama var?" diye sordu.

Sorularına devam eden Aslan, "Bu çok tehlikeli bir açıklama. Ne demek istiyorsunuz, Türkler yabancıların 6 katı suç mu işliyor? Ne zamandan beri böyle bir kıyaslama var. 2012 yılından beri açık kapılardan geçen çok sayıda suçlunun da bu sözde istatistiğe dahil edilmiş olması da gerekiyor. Eğer suç oranları bu kadar net biliniyorsa İstanbul'da suça karışan kayıtlı-kayıtsız suç oranlarını kamuoyu ile paylaşılması da gerekiyor. Son olarak Sayın Gül'e şu soruyu yöneltmek istiyorum; Bu kadar rahat oran, veri, istatistik veriyorsanız, İstanbul'da kaçak yollarla giren kaç kişi var?" ifadelerini kullandı.