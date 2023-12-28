Zafer Partisi’nin İstanbul adayı belli oldu. Yeniçağ açıklıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Zafer Partisi’nin İstanbul adayı belli oldu. Yeniçağ açıklıyor
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın 79 ilde aday çıkaracaklarını açıklamasının üzerine İstanbul adayının kim olacağı merakla bekleniyordu. Zafer Partisi’nin İBB adayı belli oldu. İşte İstanbul adayı…

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YENİÇAĞ / Özel Haber / Fatih SAVUK

31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde partilerin belediye başkanı adayları yavaş yavaş şekillenmeye başlandı.

Yerel seçimlerde bütün gözler büyükşehir belediyelerine çıkarılacak adaylara çevrilmişken, özellikle İstanbul adayları tüm Türkiye tarafından merakla bekleniyordu.

CHP’nin adayı mevcut Başkan Ekrem İmamoğlu olurken, AKP henüz adayını açıklamadı. Murat Kurum, Adil Karaismailoğlu, Selçuk Bayraktar, Ali Yerlikaya ve Tevfik Göksu ismi geçenler arasında yer aldı. İYİ Parti de henüz adayını açıklamadı.

Zafer Partisi'nin İBB adayı ise gelen bilgilere göre bir değişiklik yaşanmazsa çok büyük bir ihtimalle belli oldu. Yeniçağ'ın ulaştığı bilgilere göre Genel Başkan Ümit Özdağ ile görüşen Azmi Karamahmutoğlu arasında yapılan konuşmada, Karamahmutoğlu üzerinde mutabık kalındı. Azmi Karamahmutoğlu'nun da Özdağ'dan gelen teklife sıcak baktığı ve gelen teklifi kabul edeceği bildirildi.

Böylece Zafer Partisi’nin de İstanbul’da rakiplerinin karşısına çıkaracağı aday aksi bir durum yaşanmazsa belirlenmiş oldu. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde İstanbul’da yüzde 2,78 oy alan Zafer Partisi’nin İBB adayının ne kadar oy alacağı ise merakla bekleniyor.

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AZMİ KARAMAHMUTOĞLU KİMDİR?

Aslen Trabzonlu olan Azmi Karamahmutoğlu, dönemin MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş tarafından 1996 yılında Alaattin Aldemir'in yerine göreve getirilmiştir.

Karamahmutoğlu 1997'de görevini Mustafa Hakan Ünser'e bırakmıştır.

Azmi Karamahmutoğlu, Alparslan Türkeş'in göreve atadığı son Ülkü Ocakları Genel Başkanıdır.

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