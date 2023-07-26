Zafer Partisi'nden bomba milletvekili maaşı önerisi

Editör: İsa Karaarslan

Emekli maaşına yapılan zamma rağmen maaşı 7 bin 500 lira olan milyonlarca emekli zamdan yararlanamadı. Emeklinin yaşadığı mağduriyet ‘kök aylık’ tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Emekli milletvekillerinin maaş zamlarının yüzde 17,55’le sınırlı kalmayıp yüzde 25 artabilmesi için Torba Yasa Teklifi’ne özel bir hüküm konuldu.

Böylelikle emekli milletvekillerinin ortalama 55 bin TL olan maaşlarının 64 bin TL yerine, yaklaşık 69 bin TL’ye çıkartılmasının yolu açıldı.

ZAFER PARTİSİ'NDEN DİKKAT ÇEKEN ÖNERİ

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Şahsuvaroğlu konuyla ilgili bomba bir öneride bulundu.

Lütfü Şahsuvaroğlu “Emekli milletvekili maaşı olmaz” diyerek dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Şahsuvaroğlu şunları dedi:

Milletvekilliğinden emekli maaşı olmaz. Görev yaptığı sürece almalıdır, tıpkı yönetim kurulu üyelikleri gibi... Milletvekilliği meslek değildir çünkü...

Öte yandan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı canlı yayında emekli olup da milletvekilliği süren kişilerin aldığı maaşı duyurmuştu.

Milletvekilliği süren emekli vekillerin maaşının 147 bin TL olduğunu açıklayan Enginyurt, sunucu Ebru Baki'nin şaşırmasına neden oldu.