Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken vekil maaşı açıklaması

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt katıldığı bir canlı yayında emekli olduğu halde milletvekiliği yapanların maaşlarını söylemesi program sunucusunun "Gerçek mi, dalga mı geçiyorsunuz" tepkisi vermesine neden oldu.

Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken vekil maaşı açıklaması

CHP listelerinden Meclis'e girme hakkı kazanan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında emekli olup da milletvekilliği süren kişilerin aldığı maaşı duyurdu.

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Milletvekilliği süren emekli vekillerin maaşının 147 bin TL olduğunu açıklayan Enginyurt, sunucu Ebru Baki'nin şaşırmasına neden oldu. Baki, "Gerçek mi, dalga mı geçiyorsunuz?" ifadelerini kulladı.

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olmasına tepki gösterdiğini belirterek adaletsizliğe işaret eden Enginyurt, bazı vatandaşların kendisine tepki gösterdiğini belirtti.

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