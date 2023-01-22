Zafer Partisi’nden istifa eden eski il başkanı beraberindeki 60 kişiyle birlikte İYİ Parti’ye katıldı

İYİ Parti Aksaray İl Kongresi bugün yapıldı. Kongreye İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel ve İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş katıldı. Üç buçuk ay önce Zafer Partisi’nden ayrılan eski İl Başkanı Resul Karaüzüm, 60 kişilik bir grupla İYİ Parti’ye üye oldu.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, kongrede şunları söyledi:

“Aynı duygular, coşkular ve aynı heyecanla memlekete hizmet etme sevdasında bulunduğumuz, zaman zaman fikren, gönülen, kalben bir olduğumuz halde çadırlarımızın farklı yerlerde konumlandırdığımız, ancak hiçbir zaman fikren, zihnen ve kalben ayrılmadığımız çok değerli Resul kardeşimizi ve arkadaşlarını bugün partimize resmen katmaktan mutluluk duyuyoruz.”

"BİZLER KONUŞULMAYANI KONUŞACAĞIZ, SUSMAYACAĞIZ"

Resul Karaüzüm, Ak Parti siyasilerinin fotoğraflarını kongre salonunda göstererek şu şekilde konuştu:

“İyi ve cesur yürekli insanlar bu arkadaşlar ilimizin ve ülkemizin yönetiminde değişik zamanlarda görev almış siyasiler. Hepsinin ortak bir özelliği var o da başarısızlıktır. Bu arkadaşlar 20 yıldır Aksaray’a verdikleri hiçbir sözü yerine getirmediler, getirmedikleri gibi şimdi de susmamızı, konuşmamamızı istiyorlar. Bizden sadece oy vermemizi istiyorlar ve konuşmamamızı istiyorlar. Açlığı, yoksulluğu, adaletsizliği, öğrencileri konuşmayın diyorlar susun ve bize oy verin diyorlar. 25 Ekim 2017 tarihinde kurulmuş olan İYİ Parti’mizin Genel Başkanımız Meral Akşener’in dediği gibi hepimiz bu harabe düzeni yıkmak için ayağa kalkacağız ve harabe düzeni yıkmak için konuşacağız. Konuşacağız, bizleri susturamazsınız; gençler burada, adalet arayanlar burada Mustafa Kemal’in askerleri burada. Sancağımızdaki ay yıldızımıza yemin olsun ki susmayacağız ve konuşacağız.

Partinin kuruluşunda bizler vardık, 105 kişilik bir ekip Aksaray’da kurmuştu. Bugün tekrar nasip oldu partimize tekrar dönüş yaptık, bizler konuşulmayanı konuşacağız susmayacağız, haykıracağız. Adaletsizliği hukuksuzluğu, açlığı, yoksulluğu, öldürülen kadınları ve her şeyi günyüzüne çıkaracağız ve korkmayacağız. Buraya çoğunluğu gençlerden oluşan 60 kişilik bir ekip ile geldik gençlere bir umut olma adına geldik partiye 60 kişi ile birlikte üye olduk ve üyelik düzeyinde çalışmalarımız başlayacak ve devam edecek.”

Karaüzüm’e rozetini milletvekili Fahrettin Yokuş taktı.