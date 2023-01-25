'Suriyeliler gitsin' imza kampanyasına Senegalli adam da imza attı

'Suriyeliler gitsin' imza kampanyasına destek verenler arasında Senegal uyruklu bir kişi de imza attı.

SURİYELİLERİN GİTMESİ İÇİN İMZA VERDİ

Suriyelilerle ilgili çıkışlarıyla gündeme gelen Zafer Partisi, Bursa’da ‘Suriyeliler gitsin’ imza kampanyası başlattı.

Mudanya ilçe Başkanlığı’nın açtığı standa gelen Senegal uyruklu bir kişi, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesi için kampanyaya imza atarak destek verdi.

“ÜMİT ÖZDAĞ”A SELAMLARINI GÖNDERDİ”

Zafer Partisi Bursa il Başkanlığı imza kampanyasını sosyal medyadan paylaştı. Paylaşımın altına da “Mudanya İlçe Başkanlığımızın imza standına gelen bir Senegalli, “Suriyeliler gitsin” diyerek imza verdi ve Ümit Özdağ’a selamlarını gönderdi” notunu düştü.

SÜLEYMAN SOYLU GÖNDERMESİ

Öte yandan Zafer Partisi Bursa il Başkanlığı bir gün sonra görseli yeniden paylaşarak “Duyduğumuza göre Süleyman Soylu "Suriyeliler gitsin" diye imza veren Senegalliden çok rahatsız olmuş. Biraz daha rahatsız olsun diye tekrar paylaşıyoruz. Türkiye herkesin elini kolunu sallaya sallaya girip gezeceği bir ülke değil Sn. Soylu İşinizi yapın.” ifadelerini kullandığı bir paylaşımda daha bulundu.