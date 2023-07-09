Zaha Galatasaray ve Fenerbahçe’yi birbirine düşürdü

Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Wilfried Zaha'ya, Galatasaray'ın da talip olması işleri karıştırdı.

Zaha Galatasaray ve Fenerbahçe’yi birbirine düşürdü

Editör: Ufuk Cingöz

Premier Lig ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Wilfried Zaha için Galatasaray da devreye girince gözler yıldız futbolcuya çevrildi.

The Guardian Gazetesi, Napoli’nin, Paris Saint Germain ve Galatasaray Zaha'nın temsilcileriyle son olarak görüşen kulüpler olduğunu yazdı.

Fildişi Sahilli forvetin Al Nassr, Lazio ve Fenerbahçe'den de transfer teklifi aldığı ortaya çıktı. 30 yaşındaki futbolcunun, Suudi kulübünden gelen sezon başına 30 milyon sterlin değerindeki teklifi reddetmesi beklenirken, İtalya ya da Türkiye'ye transfer ihtimali de yüksek olarak ifade edildi.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Pazarlık masasına senelik 10 milyon sterlin ve 4 yıllık bir sözleşmeyle dönen Crystal Palace'ta da kalabileceği ileri sürüldü. Wilfried Zaha'nın tatilden döndükten sonra gelecek hafta kariyeri hakkında bir karar vermesi bekleniyor.


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