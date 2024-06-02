Zaha'dan Okan Buruk'u küplere bindirecek paylaşım. Galatasaray taraftarı ayaklandı

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Zaha'dan Okan Buruk'u küplere bindirecek paylaşım. Galatasaray taraftarı ayaklandı

Sezonun ikinci yarısında fazla forma şansı bulamayan Wilfried Zaha, sosyal medya hesabından teknik direktör Okan Buruk'u eleştirdi.

Galatasaray'ın geçen sezonun başında büyük umutlarla transfer ettiği Wilfried Zaha, zaman zaman müthiş performanslar gösterse de istikrarı yakalayamadı.

Özellikle ligin ikinci yarısından itibaren yedek kulübesine çekilen Fildişi Sahilli yıldız, bu durumdan duyduğu rahatsızlığı yaptığı paylaşımla açıkladı.

Bir taraftarın kendisine yaptığı, "Yeni bir kulüp bul" yorumu sonrası adeta küplere binen Zaha, verdiği yanıtla isim vermeden Okan Buruk'u eleştirdi.

Wilfried Zaha, "Yeni bir ligde ve tamamen yeni bir ülkede geçirdiğim 4 aylık sakatlığın ardından forma girdiğim ve gol atmaya başladığım Ocak ayından itibaren garip bir şekilde yedek kaldığım gerçeklerine bir bakalım mı? Yeterince uzun tuttum ama lütfen beni takip etmeyi bırakın. Teşekkür ederim" dedi.

Bu sözlere Galatasaray taraftarından büyük tepki geldi. Okan Buruk'a yönelik bu açıklamaları nedeniyle yoğun eleştiri alan Zaha, paylaşımını kısa süre sonra sildi.

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