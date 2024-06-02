Ali Koç konuşamadı

Teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına geçiren Fenerbahçe'de imza töreni düzenleniyor.

Ülker Stadyumu'nda düzenlenen büyük etkinliğe on binlerce Fenerbahçe taraftarı katıldı.

Ali Koç ve Jose Mourinho'nun çimlere ayak basması ile beraber şovuna başlayan taraftarlar Kadıköy'ü inletti.

Oluşan bu büyüleyici atmosferden ve heyecandan sonra törende ilk sözü alan Ali Koç'un ağzına sık sık kelimeler dolandı ve zaman zaman konuşmakta zorlandı.

Yinede oldukça etkili bir konuşma yapan Ali Koç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kurulduğumuzdan bu yana, 100 yılın üzerinde maçlarımızı oynadığımız mabedimize, bu tarihi güne hoş geldiniz"



"Mabedimizde ve ekranda bizi seyreden milyonlarca taraftarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün, kulübümüz adına tarihi bir adım atıyoruz. İnşallah Allah sonunu hayırlı getirir."



"Teknik direktörümüz Mourinho'ya, milyonlarca Fenerbahçeli adına, dünyayı sarsan bu büyüklüğe, bu tarifsiz sevgi ve aidiyete hoş geldin diyorum sayın Mourinho'ya"



"Mourinho, tartışmasız yaşayan, hayatta olmayan tüm hocalar arasında dünya tarihinin gördüğü belki de, belki de değil, kesinlikle ilk 5 en iyi hocalardan bir tanesi. Şu anda huzurlarınızda. Bizi tercih etmiştir. Kendisine hoş geldin ve hayırlı olsun diyorum"



"Sadece dün gece, Londra'daki Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı yorumlarla, verdiği cevaplarla hem ülkemizi hem de Fenerbahçemizin, daha memleketimize gelmeden olağanüstü bir tanıtımını yapmıştır ve yapmaya da devam edecektir."

"Dünyada pek çok konuda ama futbol konuştuğumuz için, futbolda önemli profiller bazen saatlerce, günlerce anlatmaya çalıştığınız gerçekleri, bir cümleyle dünyaya duyururlar. İşte hocamız Mourinho, o isimlerden en önemlisidir"



"Burada bulunan herkesin ve milyonlarca Fenerbahçeli'nin, Fenerbahçe'ye hizmet etmek tek hedefidir ve böyle olmalıdır"



"Zaten hali hazırda çok kuvvetli kadromuz var. İnşallah hepsini muhafaza edeceğiz, olağanüstü bir teklif gelmediği takdirde. Zaten bu senenin gerçek şampiyonu biziz. Seneye hepimizin arzuladığı şampiyonluk, önümüzdeki şampiyonlukların habercisi olacaktır. Sezonu beklemek hepimiz için zor. Allah yar ve yardımcımız olsun. Fenerbahçe'nin önü açık olsun, yaşa Fenerbahçe"