Zahide Yetiş duyduklarıyla şok oldu. Kadın, semazen kocası için: Ayakta başka yatakta başka

Zahide Yetiş'in sunumuyla Star Tv'de hafta içi her gün yayınlanan 'Yeniden Başlasak' programı, konuklarının hikayeleriyle sıkça sosyal medyanın ilgi odağı oluyor.

Son bölümde, 23 yıllık evliliğinden ayrılmak isteyen Ceylan Hanım'ın açıklamaları izleyicileri şaşkına çevirdi.

Kendisi, semazen olan eşinin davranışlarını 'ayakta başka yatakta başka' şeklinde tanımladı ve bu durum Zahide Yetiş'i hayrete düşürdü.

Programda, Ceylan Hanım'ın eşinin geçmişteki eşi üzerinde uyguladığı şiddeti ve kendi maruz kaldığı kötü muameleyi anlatması, canlı yayında büyük bir şok etkisine neden oldu.

45 yaşındaki kadın, 62 yaşındaki eşinden kaçarak Zahide Yetiş'in programına sığındı ve boşanma sürecinde destek istedi.

Ceylan Hanım, eşinin eski eşine balta sapları ve sopalarla şiddet uyguladığını, kendi evliliği sırasında da benzer muameleye maruz kaldığını belirtti.

Eşinin çorba pişirdiği için bile kendisine şiddet uyguladığını ve hakaretler yağdırdığını gözyaşları içinde anlattı.

Zahide Yetiş, bu duruma inanamayarak 'Bu nasıl bir adam?' diye tepki gösterdi. Ceylan Hanım, eşinin sanatını takdir ettiğini ancak kişiliğinin güzel olmadığını ifade etti.

Zahide Yetiş'in, Ceylan Hanım'a eşinin ona sevgisini ifade edip etmediğini sorması üzerine, Ceylan Hanım eşinin ikiyüzlü davranışlarını dile getirdi.

Zahide Yetiş'in bu açıklamaları net bir şekilde özetlemesi stüdyoda kahkahalara neden oldu ve bu anlar hızla sosyal medyada yayıldı.