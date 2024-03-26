Türkan Şoray yıllar sonra itiraf etti. İnanılmaz bir sevişme sahnesiydi. Müjdat Gezen’e anlattı

Yeşilçam’ın sevilen oyuncusu Türkan Şoray, Müjdat Gezen’in programına katılarak samimi açıklamalarda bulundu.

Kendi adıyla anılan kuralları nedeniyle bir sevişme sahnesini reddettiğini ve bu rolün Müjde Ar’a verildiğini belirtti.

‘Sultan’ olarak bilinen ve Sultan, Çalıkuşu, Selvi Boylum Al Yazmalım gibi unutulmaz filmlerle tanınan Şoray, Atıf Yılmaz’ın Mine filmi hakkında konuştu.

Filmdeki bir sahne için, “Kadını çıldırtıyorlar, seninle oldu bizimle de ol diyorlar… Sonunda yazarın evine gidip onunla olmak istediğini söylüyor. Ardından harika bir sevişme sahnesi var…” ifadelerini kullandı.

"İNANILMAZ SEVİŞME SAHNESİ..."

Türkan Şoray konuşmasının bir yerinde ise Ah Güzel İstanbul filminde senaryoya bayıldığını söyleyerek, “Bir sahne var Kadir İnanır seferden geliyor ama inanılmaz bir sevişme sahnesi... Yapamam diyorum... Sonra Müjde Ar oynadı ve o filmle patladı” sözlerini kullandı.