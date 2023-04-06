6 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Zahide Yetiş'in sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı

Zahide Yetiş'in sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı

Sunucu Zahide Yetiş Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programında 2014 yılında evlendiği Cem Arısoy ile sessiz sedasız boşandığını açıkladı.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 10:15
Takip Et

Zahide Yetiş'ten üzen itiraf! Sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı

Zahide Yetiş'in sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı
+
Aa
-

Sunucu Zahide Yetiş Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. Yetiş'in özel hayatına dair itirafı sosyal medyayı salladı.

2014 yılında Cem Arısoy ile nikah masasına oturan ve Aras adında bir oğlu olan Yetiş'in boşandığı ortaya çıktı.

ZAHİDE YETİŞ'İN YENİ HAYATI

Gökay Kalaycıoğlu'nun "Artık Aras'la bambaşka bir yolunuz var" demesi üzerine boşanma sürecinden bahseden Zahide Yetiş, "Aras'la her zaman yeni sayfalar açtık. Hayat sizi başka yerlere götürebiliyor ve o götürdüğü yerde varlığınıza devam ediyorsunuz. Bu bizim için çok özel bir sene oldu. İstanbul'da evim var ama çoğu zamanımı İzmir'deki evde geçiriyorum. Oğlumla hayatımıza devam ediyoruz. Baba ve babaannesiyle diyalogumuz devam ediyor" dedi.

Zahide Yetiş boşanmasına dair detay vermemeyi tercih ederken İstanbul yerine İzmir'deki evini tercih etmesi de "Şehirden gidiyor mu?" sorularına sebep oldu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
1
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
2
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
3
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
4
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
5
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
﻿Atatürkçü genç AKP'yi savunan dayıyı tek sözüyle susturdu
6
﻿Atatürkçü genç AKP'yi savunan dayıyı tek sözüyle susturdu
﻿Atatürkçü genç AKP'yi savunan dayıyı tek sözüyle susturdu
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
7
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Avrupa borsaları yükselişle açıldı
﻿Avrupa borsaları yükselişle açıldı
﻿Avrupa borsaları yükselişle açıldı
﻿Avrupa borsaları yükselişle açıldı
﻿Avrupa borsaları yükselişle açıldı
﻿Avrupa borsaları yükselişle açıldı
﻿3 aracın karıştığı kaza: 1 yaralı
﻿3 aracın karıştığı kaza: 1 yaralı
﻿3 aracın karıştığı kaza: 1 yaralı
﻿Beyoğlu'nda metruk binanın çökme riski: Çevrede güvenlik önlemi alındı
﻿Beyoğlu'nda metruk binanın çökme riski: Çevrede güvenlik önlemi alındı
﻿Beyoğlu'nda metruk binanın çökme riski: Çevrede güvenlik önlemi alındı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.