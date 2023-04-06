Zahide Yetiş'in sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı

Sunucu Zahide Yetiş Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. Yetiş'in özel hayatına dair itirafı sosyal medyayı salladı.

2014 yılında Cem Arısoy ile nikah masasına oturan ve Aras adında bir oğlu olan Yetiş'in boşandığı ortaya çıktı.

ZAHİDE YETİŞ'İN YENİ HAYATI

Gökay Kalaycıoğlu'nun "Artık Aras'la bambaşka bir yolunuz var" demesi üzerine boşanma sürecinden bahseden Zahide Yetiş, "Aras'la her zaman yeni sayfalar açtık. Hayat sizi başka yerlere götürebiliyor ve o götürdüğü yerde varlığınıza devam ediyorsunuz. Bu bizim için çok özel bir sene oldu. İstanbul'da evim var ama çoğu zamanımı İzmir'deki evde geçiriyorum. Oğlumla hayatımıza devam ediyoruz. Baba ve babaannesiyle diyalogumuz devam ediyor" dedi.

Zahide Yetiş boşanmasına dair detay vermemeyi tercih ederken İstanbul yerine İzmir'deki evini tercih etmesi de "Şehirden gidiyor mu?" sorularına sebep oldu.