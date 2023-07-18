Zamda anlaşamadığı kiracısını çocuklarının gözü önünde vurdu

Ev sahibi, çocuklarının gözleri önünde kiracısına ateş ederek onu öldürdü. Olayın ardından kaçan ev sahibi katil zanlısı polis ekipleri tarafından aranıyor.

Olay, Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde saat 15.50 sularında gerçekleşti. İddialara göre, ev sahibi Ertuğrul Deniz Ö., 15 yıldır kiracısı olan Hüseyin Asar'ın kirasına zam yapmak istedi.

Ancak kiracı Hüseyin Asar, zam teklifini yüksek bulduğu için kabul etmedi. İkili arasında telefon üzerinde bir tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından ev sahibi Ertuğrul Deniz Ö., çocuklarını spor salonuna götürmek için evine gelen Hüseyin Asar'a ateş açtı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Hüseyin Asar'ı hastaneye götürdü. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Asar kurtarılamadı. Ayrıca Hüseyin Asar'ın daha önce eşinin vefat ettiği bilgisi de ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, vurulduktan hemen sonra Hüseyin Asar'ın olay yerinden koşarak uzaklaştığı ve çevredeki vatandaşlardan yardım istediği görülüyor. Saldırıyı gerçekleştiren Ertuğrul Deniz Ö. ise polis ekipleri tarafından her yerde aranmaktadır.