Makyajla kendini bambaşka birine çevirdi

Kaynak: Haber Merkezi
Makyajla kendini bambaşka birine çevirdi
Uzak Doğulu bir kadının yaptığı makyajla bambaşka birine dönüşmesi izleyenlerin dikkatini çekti.

Uzak Doğulu bir kadının makyaj videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Videoyu izleyenler, kadının makyaj becerisine ve dönüşümüne şoke oldu. Makyaj sürecinde kullanılan takma kulaklar ve dikkatlice yapılan kontürler, kadının yüzünü tamamen değiştirdi. Gözlerinin çekikleştirilmesi ve gıdısının yok edilmesiyle birlikte, kadının görünümü adeta bambaşka birine dönüştü. Ayrıca, makyajla oluşturulan yeni burun da dikkat çekti. Kadının bu dönüşümü, izleyenlerin hayranlık ve şaşkınlıkla karşılamasına neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan videonun altında, makyajın insan görünümünü ne kadar dramatik bir şekilde değiştirebileceği konusunda birçok yorum yapıldı.

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