Zamlardan sonra vatandaşlar bu hale geldi. Bu oyunun adını bilen yazsın

Editör: Özge Ceren Çimen

Sosyal medya platformu Instagram’da yayılan bir oyun havası dikkat çekti. Vatandaşların bir sokak düğünü olduğu düşünülen alanda bir sağa bir sola zıpladığı anlar sosyal medyada “Zamlardan herkes sıyırdı” şeklinde yorumlandı.

Türk Lirası hızla değer kaybederken zamlar da üst üste yağdı. Son 1 haftada gelen zamlar vatandaşı canından bezdirdi.

Bu zamların ardından vatandaşın artık isyan edecek gücü bile kalmadı. Sosyal medyada ise bu tür oyunlar arttı, herkes vatandaşların zamlar karşısında deliye döndüğünü söylüyor ve içerik paylaşıyor.

ÇÖZDAL OYUN HAVASI

Sosyal medyada oyunun ne olduğuna yönelik yorumlarda yapıldı. Videodaki oyun Denizli’nin Acıpayam yöresine ait bir oyun ve türkü.

ZAM ÜSTÜNE ZAM YAĞDI

AKP iktidarı ÖTV ve KDV’yi artırdı. Bu zam sonrası sonrası başta benzin ve doğalgaz olmak üzere birçok ürüne zam geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı karar ile deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi temel ihtiyaç ürünleri ve yeme-içme sektöründe KDV yüzde 8’den yüzde 10’a yükseldi.

Mobilya, beyaz eşya, elektronik ürünler, otomobil, sigara ve alkol gibi pek çok kategoride KDV yüzde 20 oldu. KDV artışı sonrası sigara ve alkole üst üste zamlar geldi. Pasaport, noter ve vize harçlarına yüzde 50 zam geldi.

BENZİNE VE MOTORİN FİYATLARI UÇTU

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseldi.

Otogaz da ise 5,77 lira ÖTV alınacak. Ayrıca benzol, tuluol, ksiol, solvent nafta gibi ürünler ile madeni yağlama ürünlerinin ÖTV tutarlarında da artışa gidildi.

İstanbul'da benzinin litresi 28.05 liradan 34.05 liraya, motorinin litresi ise 26.32 liradan 32.32 liraya yükseldi.