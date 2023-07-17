HÜDA PAR bile zalim zamlar ve vergilerden sonra AKP'ye isyan etti

Editör: Ayşe Memiş

Derinleşen ekonomik krizde zamlar yağmur gibi yağdı. Son gelen kara haberde benzin ve motorine devam geldi. Dolar, Euro ve birçok para birimi karşısında ezilen Türk Lirası değer kaybettikçe ediyor. Durum böyle olunca vatandaşın alım gücü de düştü.

Yeniden Refah Partisi ve BBP'nin ardından Cumhur İttifakı'nın ortağı, Gaffar Okkan ve 5 polisi şehit eden Hizbullah'ın uzantısı HÜDA PAR'dan da AKP'ye zam eleştirisi geldi.

Öte yandan HÜDA PAR AKP listelerinden Meclis’e girerken şehit Gaffar Okkan ile şehit koruma polislerinin kemikleri sızlıyor.

HÜDA PAR Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Şeyhmus Tanrıkulu, kişisel Twitter hesabı üzerinden benzin, motorin ve doğalgaza yapılan ÖTV zamlarına tepki gösterdi.

Tanrıkulu, ayrıca örtülü IMF programının uygulandığını belirterek faiz ve borçlanmaya son verilmesi çağrısında bulundu.

Tanrıkulu şunları söyledi:

Seçim öncesi; Dolar 19, Euro 21, Faiz %8.5, Benzin 22. Seçim sonrası; Faiz %15, Dolar 26, Euro 29, Benzin 35 oldu.

Emekliden, dar ve sabit gelirliden al tefecilere dağıt. Fakirin ekmeğini al faiz lobisine ver… Zam yağmuru ile mi enflasyon düşecek! Gittiğiniz yol çıkmaz sokaktır.

Kemer sıkma politikasını açlık sınırı altında yaşamaya mahkum ettiğiniz dar ve sabit gelirlilere mi uygulayacaksınız! Örtülü IMF yol haritasını uygulamakla sahili selamete ulaşamazsınız.

AKP İLE SADECE SEÇİM İTTİFAKI YAPTIK

Gelir dağılımındaki makası açmakla bir yere varamazsınız. Faize ve borçlanmaya son verin. AKP ile sadece seçim ittifakı yaptık.

'Hükümetin doğru söylem ve politikalarına destek vereceğimizi, yanlış söylem ve politikalarının karşısında olacağımızı' bir seçim manifestosu olarak açıklamıştık. Dolayısıyla hükümetin yanlışlarını eleştirmemiz seçmene verdiğimiz sözümüzdür."

BBP VE YENİDEN REFAH DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

BBP lideri Mustafa Destici ekonomik krizle ilgili “Ekonominin şöför mahallinde oturanlar kolaycılığa kaçarak, çözümü dolaylı vergilerde bulup faturayı dar gelirli ve üretici ile yüksek gelirlinin sırtına aynı oranda yüklememelidir. Bu doğru ve hakça değildir. Ayrıca bugüne dek yapılan tüm iyileştirmeleri de değersiz kılmaktadır." demişti.

Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan ise "KDV oranlarına yapılan zamlar ve her türlü vergi ve harçlara getirilen yüksek artışları son olarak dün gece itibari ile akaryakıtta ÖTV oranına getirilen fahiş artış ile birlikte dolaylı vergilere yapılan yüksek artışlar artık vatandaşımızı ezen ve kabul edilmez noktalara gelmiştir. Bütçe açığının KDV, ÖTV ve çeşitli harçlar gibi dolaylı vergilere yapılan yüksek artışlara karşılanmaya çalışması mal ve hizmetlerde yüksek zamlara sebebiyet vermekte, yüksek enflasyonu tetiklemekte ve vatandaşımızın alım gücünü iyice zayıflatmaktadır." şeklinde tepki göstermişti.

GAFFAR OKKAN VE 5 POLİSİ ŞEHİT EDEN HİZBULLAH'IN UZANTISI

24 Ocak 2001'de, dönemin Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'a Şehitlik semtinde silahlı saldırı düzenlenmişti. Makam aracıyla Emniyet Müdürlüğü'nden Valilik binasına giden araç pusuya düşürülmüş, saldırıda Gaffar Okkan ve polis memurları Mehmet Kamalı, Mehmet Sepetçi, Selahattin Baysoy, Sabri Kün ve Atilla Durmuş hayatını kaybetmişti.

Gaffar Okkan''n 2000 yılında Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu'nun İstanbul Beykoz'da villasına yapılan operasyonda adı geçen isimlerden olduğu ve bu yüzden örgüt tarafından hedef alındığı, hala çözülemeyen suikastın Hizbullah tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştı.

Saldırının faillerinden Suat Çetin "yeniden yargılama" sonucu 28 Ocak 2019'da tahliye edilmiş, böylece cezaevinde Okkan suikastına ilişkin tutuklu kalmamıştı.