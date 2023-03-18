18 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • İtalya Milli Takımı'nda Galatasaray şoku

İtalya Milli Takımı'nda Galatasaray şoku

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İngiltere ve Malta'yla karşılaşacak İtalya Milli Takımı'nın kadrosu açıklanırken gözler Galatasaraylı futbolcu Zaniolo'yu aradı.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 10:51
Takip Et

Zaniolo'ya Milli Takım şoku

İtalya Milli Takımı'nda Galatasaray şoku
+
Aa
-

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde C Grubu'nda yer alan İtalya'nın İngiltere ve Malta maçlarının aday kadrosu netlik kazandı.

İtalya, gruptaki ilk maçını 23 Mart Perşembe günü İngiltere'yle, ikinci maçta ise 26 Mart Pazar günü Malta'yla karşılaşacak.

İtalya Milli Takımı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre 30 kişilik aday kadro şöyle:

Kaleci: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Wladimiro Falcone (Lecce), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio)

Savunma: Francesco Acerbi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Alessandro Buongiorno (Turin), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Alessio Romagnoli (Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Orta Saha: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain)

Forvet:Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds United), Vincenzo Grifo (Fribourg), Simone Pafundi (Udinese), Matteo Politano (Napoli), Mateo Retegui (Club Atletico Tigre), Gianluca Scamacca (West Ham)


 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji uyardı. 10 ili fırtına sel ve dolu vuracak
1
﻿Meteoroloji uyardı. 10 ili fırtına sel ve dolu vuracak
﻿Meteoroloji uyardı. 10 ili fırtına sel ve dolu vuracak
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
2
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
﻿Atatürk’ü Çanakkale’de yok sayanlar 1 numaralı Türk düşmanları İngiliz Savaş Bakanı Churchill ve Başbakan Lloyd George’un sözlerini okusunlar da utansınlar
3
﻿Atatürk’ü Çanakkale’de yok sayanlar 1 numaralı Türk düşmanları İngiliz Savaş Bakanı Churchill ve Başbakan Lloyd George’un sözlerini okusunlar da utansınlar
﻿Atatürk’ü Çanakkale’de yok sayanlar 1 numaralı Türk düşmanları İngiliz Savaş Bakanı Churchill ve Başbakan Lloyd George’un sözlerini okusunlar da utansınlar
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
4
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
﻿Depremden 2 saat önce eşi ve kızını evden kovdu. Onlar hayatta kaldı kendi öldü
5
﻿Depremden 2 saat önce eşi ve kızını evden kovdu. Onlar hayatta kaldı kendi öldü
﻿Depremden 2 saat önce eşi ve kızını evden kovdu. Onlar hayatta kaldı kendi öldü
﻿EYT'de yeni gelişme. Kimlere 3600 prim günüyle emeklilik yolu açılıyor
6
﻿EYT'de yeni gelişme. Kimlere 3600 prim günüyle emeklilik yolu açılıyor
﻿EYT'de yeni gelişme. Kimlere 3600 prim günüyle emeklilik yolu açılıyor
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
7
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿MSB'den Çanakkale Zaferi paylaşımı
﻿MSB'den Çanakkale Zaferi paylaşımı
﻿MSB'den Çanakkale Zaferi paylaşımı
﻿Galata’da dehşet anları 
﻿Galata’da dehşet anları 
﻿Galata’da dehşet anları 
﻿11 yıl sonra ilk ziyaret: Bakan Çavuşoğlu Mısır'da
﻿11 yıl sonra ilk ziyaret: Bakan Çavuşoğlu Mısır'da
﻿11 yıl sonra ilk ziyaret: Bakan Çavuşoğlu Mısır'da
﻿Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 5 tutuklama
﻿Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 5 tutuklama
﻿Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 5 tutuklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.