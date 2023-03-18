İtalya Milli Takımı'nda Galatasaray şoku

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde C Grubu'nda yer alan İtalya'nın İngiltere ve Malta maçlarının aday kadrosu netlik kazandı.

İtalya, gruptaki ilk maçını 23 Mart Perşembe günü İngiltere'yle, ikinci maçta ise 26 Mart Pazar günü Malta'yla karşılaşacak.

İtalya Milli Takımı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre 30 kişilik aday kadro şöyle:

Kaleci: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Wladimiro Falcone (Lecce), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio)

Savunma: Francesco Acerbi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Alessandro Buongiorno (Turin), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Alessio Romagnoli (Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Orta Saha: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain)

Forvet:Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds United), Vincenzo Grifo (Fribourg), Simone Pafundi (Udinese), Matteo Politano (Napoli), Mateo Retegui (Club Atletico Tigre), Gianluca Scamacca (West Ham)



