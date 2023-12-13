Zara Nişantaşı şubesinde protesto: Aşağılıkça yaptığınız PR çalışmanız için size yeni fikirler sunmaya geldik...

Kaynak: Haber Merkezi
Bir grup vatandaş, Zara'nın tepki toplayan reklamını protesto etmek için Nişantaşı'nda bulunan Zara mağazasına gidip içeriye bebek arabası, hasta sedyesi, ambulans kaputu gibi parçalar koydu.

Zara'nın son reklam çalışmasında Gazzeliler'den esinlendiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Bunun üzerine İstanbul'da bir grup vatandaş, Zara'nın Nişantaşı'nda bulunan şubesine gidip mağazanın ortasına bebek arabası, hasta sedyesi, ambulans kaputu gibi parçalar koydu. "Aşağılıkça yaptığınız PR çalışmanız için size yeni fikirler sunmaya geldik..." diyen protestocu, "Burada çalışanlarla bir problemimiz yok. Ancak bu iğrençlikten sıyrılmalarını istiyoruz" şeklinde cümlesine devam etti.

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